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Muchos desaparecidos dentro del conflicto en Urabá podrían estar en Caquetá: UBPD

Esa fue la conclusión de un estudio hecho por la Unidad de Búsqueda que partió de analizar la historia del conflicto armado y las dinámicas de los grupos enfrentados.

  • Muchos desaparecidos dentro del conflicto en Urabá podrían estar en Caquetá: UBPD
  • Muchos desaparecidos dentro del conflicto en Urabá podrían estar en Caquetá: UBPD
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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Los hallazgos se han producido en cementerios y fosas ubicadas en campo abierto en municipios del sur del Caquetá. FOTO: UBPD

En medio del conflicto armado que se vivió en la primera década de 2000, desde Urabá y otras zonas aledañas fueron trasladadas muchas personas al departamento de Caquetá para integrar grupos armados irregulares. Y ese hallazgo con tintes históricos y sociológicos más que criminalísticos puede ser la clave para encontrar a muchos de los desaparecidos que han sido reportados en la zona agroindustrial antioqueña.

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La indagación humanitaria y extrajudicial en mención, realizada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) documentó que al sur del país fueron enviados combatientes de zonas como Antioquia, Córdoba, Sucre, Atlántico y el Eje Cafetero, y que, en esa lógica, uno de los lugares de procedencia fue el municipio de San Pedro de Urabá, que hace parte del Plan Regional de Búsqueda del Norte de Urabá.

Vale la pena tener en cuenta que en Urabá hay reportadas cerca de 8.000 personas dadas por desaparecidas a través de cinco Planes Regionales de Búsqueda y solo en el norte de esa subregión, que comprende los territorios de Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá, el universo es de más de 1.200 personas dadas por desaparecidas a causa del conflicto armado, cerca de 500 de ellas en San Pedro de Urabá.

Pero ahora, según detalló el investigador Jorge Sánchez, de la UBPD en la Regional Sur, ese vínculo identificado entre estas dos latitudes del conflicto es una posibilidad para las familias que siguen añorando a sus seres queridos y que, por las circunstancias en que ocurrieron los hechos, consideran que pudieron haber sido trasladados por sus superiores al sur de Colombia.

Muchos desaparecidos dentro del conflicto en Urabá podrían estar en Caquetá: UBPD

En Urabá hay reportadas cerca de 8.000 personas dadas por desaparecidas a través de cinco Planes Regionales de Búsqueda. FOTO: UBPD

Sanchez señaló que, de hecho, “en el sur del Caquetá, la UBPD ha recuperado alrededor de 28 cuerpos que, de acuerdo con los hallazgos de la investigación humanitaria, corresponderían a personas que hicieron parte de grupos de autodefensa”.

Fuera de eso, los cuerpos de otras personas que habrían pertenecido a la estructura armada de los paramilitares y perdieron la vida en el marco de las hostilidades fueron recuperados por entidades como la Fiscalía y el Ejército. Algunos han sido identificados, pero, por distintas circunstancias, aún no han podido ser entregados a sus familias, que posiblemente se encuentran en otras regiones del país.

Los hallazgos se han producido en cementerios y fosas ubicadas en campo abierto en municipios del sur del Caquetá, donde el universo de personas dadas por desaparecidas supera las 4.700. La investigación que conecta este departamento con el norte y noroccidente del país y el Eje Cafetero permite ampliar las rutas de búsqueda y contrastar información sobre las trayectorias que siguieron las personas desaparecidas durante el conflicto armado.

Basado en lo anterior, la UBPD lanzó una invitación especialmente a las familias de esas zonas que tengan algún ser querido desaparecido y consideren que pudo haber llegado al Caquetá para que se comuniquen con ellos. Una fotografía, un nombre, una fecha o un relato pueden aportar información clave para orientar la búsqueda.

Además, le recomendamos ver: Identidades Ausentes: así es el nuevo memorial para las víctimas de desaparición en Medellín

Otro camino es aportar una muestra de ADN, que será incorporada al proceso de identificación y podrá ser cotejada con los perfiles genéticos obtenidos de cuerpos recuperados en el marco de las investigaciones.

Aclararon que la información que recibe la Unidad de Búsqueda es confidencial y su carácter humanitario y extrajudicial permite utilizar estos aportes para avanzar en la búsqueda, sin fines de atribución de responsabilidades penales. Las personas interesadas pueden comunicarse en Urabá al teléfono 3162842561; o en Caquetá, al 3162810740.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas personas desaparecidas están reportadas en el norte de Urabá?
En el norte de Urabá hay más de 1.200 personas dadas por desaparecidas a causa del conflicto armado, según la información citada de la UBPD. Esta zona comprende Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá, y cerca de 500 de los casos corresponden a San Pedro de Urabá.
¿Qué relación existe entre los desaparecidos de Urabá y los cuerpos recuperados en Caquetá?
La UBPD encontró que durante el conflicto armado algunas personas provenientes de Antioquia, Córdoba, Sucre, Atlántico y el Eje Cafetero fueron trasladadas al sur del país para integrar grupos armados. Esta información abrió una posible ruta de búsqueda para personas desaparecidas en Urabá que pudieron haber sido llevadas al Caquetá.
¿Cuántos cuerpos ha recuperado la UBPD en el sur del Caquetá que podrían corresponder a paramilitares?
La UBPD ha recuperado alrededor de 28 cuerpos en el sur del Caquetá que, de acuerdo con los hallazgos de su investigación humanitaria, corresponderían a personas que hicieron parte de grupos de autodefensa. La identificación de estos cuerpos puede contribuir a establecer si alguno corresponde a una persona reportada como desaparecida en otra región.
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