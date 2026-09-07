¿Se acuerda de Mario Baracus o Mr. T.? Se estrena un documental sobre su vida

El nombre Laurence Tureaud seguro no les para nada familiar, pero si mencionamos Mario Baracus, uno de los personajes de Los Magníficos (serie de televisión con gran éxito en los 80) seguro lo recuerda. O también Mr. T, que es el nombre que usó luego el actor para ser reconocido en el mundo del boxeo, la lucha y la televisión.
Este personaje que conquistó el mundo como ícono de los ochenta llega a un documental que trae Netflix y que “revela la historia detrás del peinado, las cadenas y la icónica frase del actor. Contada por el mismísimo Mr. T.”, cuenta la reseña.