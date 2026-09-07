Defensa de Olmedo López asegura que Petro habría interferido en investigación de la UNGRD

La defensa de Olmedo López, uno de los principales protagonistas del escándalo de corrupción en la UNGRD, lanzó un nuevo señalamiento en el marco de la investigación y aseguró que el expresidente Gustavo Petro, presuntamente, habría intervenido en el desarrollo de la macro investigación que busca esclarecer el entramado de corrupción.

El abogado José Moreno, defensor de López, sostuvo en audiencia este lunes que su cliente habría sido objeto de una serie de presiones durante el proceso judicial, pese a su decisión de colaborar con las autoridades y aportar información para esclarecer las actuaciones irregulares que se habrían presentado en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

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Moreno advirtió que la vida de López podría estar en riesgo debido a las amenazas que, según afirmó, ha recibido durante los últimos meses.

El defensor explicó que su cliente pasó de ocupar una posición de poder dentro del Estado a estar privado de la libertad, bajo medidas especiales de seguridad y con el temor de que algunas de las personas sobre las que entregó información tengan capacidad para atentar contra él.

Moreno también aseguró que López ha sido objeto de un “ataque sistemático” por parte de antiguos funcionarios del Gobierno, a raíz de sus declaraciones y de su decisión de colaborar con la justicia.

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Durante su intervención, el abogado dijo que López ha sido blanco de un “ataque sistemático” por parte de “altos funcionarios que también lo atacaron frente a sus declaraciones, frente a su colaboración. Entre ellos, el expresidente de la República (Gustavo Petro), el exdirector de la Ungrd en su cuenta de Twitter (Carlos Carrillo), el exministro de Hacienda (Ricardo Bonilla)”.

También dijo que el expresidente Petro, con sus declaraciones públicas y en su cuenta de X, también estaría interfiriendo de forma indebida en la investigación del caso.

“Por eso también hemos presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por las interferencias que ha podido generar el señor, hoy en día expresidente, pero en su momento presidente, el señor Gustavo Petro. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque cuando se tiene semejante poder en contra de un testigo, amedrentándolo, tratando de callarlo, intentando sobornarlo, y donde las últimas amenazas que se pusieron en conocimiento de la Fiscalía, y que no fueron públicas por petición del señor Olmedo López, vinieron de un grupo armado”, dijo el defensor.

El Juzgado 4 Penal del Circuito Especializado de Bogotá llevó a cabo la audiencia de verificación del preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y Olmedo de Jesús López Martínez, en el marco del proceso judicial que se adelanta por su participación en el entramado de corrupción de la UNGRD.

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