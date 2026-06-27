¡Luto en la televisión! Murió el actor colombiano Waldo Urrego a sus 80 años

La televisión y el cine colombiano están de luto tras confirmarse la muerte del actor Waldo Urrego a sus 80 años. El artista le dedicó más de 6 décadas a la actuación, haciendo historia con personajes memorables.

Su fallecimiento se habría dado en la madrugada de este sábado, 27 de junio, según informó la revista Vea, por un infarto cardíaco sufrido durante esa semana, el cual debilitó gravemente su estado de salud.

Urrego nació en Bogotá el 22 de julio de 1945; sin embargo, vivió gran parte de su infancia y juventud en Quibdó, lugar donde despertó su vocación por la interpretación.

En cuanto a su carrera, comenzó en el año 1962, cuando la televisión apenas cumplía 8 años de haber llegado la televisión a Colombia. Se consolidó como uno de los villanos más memorables de la pantalla chica gracias a su imponente presencia escénica y voz inconfundible.

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“Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del actor Waldo Urrego, un artista que dedicó más de seis décadas de su vida al teatro, el cine y la televisión colombiana”, informó en su cuenta de X la Secretaría de Cultura de Bogotá.