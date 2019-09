Los “tiburones” de Shark Tank Colombia atacan de nuevo

Ellos aseguran que todo en la vida es una negociación. Preguntan, son incisivos, francos. Le pueden decir a un futuro emprendedor que su idea no sirve para nada, lo pueden hostigar con inquietudes, en ocasiones pelean entre ellos por ser los mentores. Es un toma y dame, toda una batalla transaccional.

Son 8, los llaman “tiburones” y están listos para mostrar todas sus estrategias de emprendimiento en la nueva temporada de Shark Tank Colombia que se ve todos los viernes a las 10:00 de la noche en Sony Channel.

Para este año, la producción llegará a 17 países de América Latina y debutarán Andrea Arnau, Samy Bessudo y Alejandra Torres, quienes se unen a los empresarios Mauricio Hoyos Holguín, Frank Kanayet, Ricardo Leyva, Alexander Torrenegra y Leonardo Wehe.

EL COLOMBIANO conversó con la paisa Andrea Arnau, quien actualmente trabaja en Rokk3r, una Company Builder (organizaciones que buscan crear y lanzar empresas con ideas disruptivas) con presencia en Estados Unidos, Europa y América Latina. Ella asume el rol de inversionista cuando colabora en el diseño de compañías en las que se puede invertir y de emprendedora, levantando capital para hacerlas crecer. Shark Tank será su primera experiencia en televisión.

¿Cómo fue para Andrea enfrentarse a este reto?

“Fue un privilegio impresionante hacer parte de ese panel de inversionistas, algo totalmente nuevo para mí, nunca había estado en televisión. Fue una experiencia intimidante por razones que no tienen que ver con el tema central de la inversión sino por las cámaras, la exposición y me va a ver gente haciendo lo que yo normalmente hago en una sala de juntas. Muy rápidamente cambia esa parte desconocida por concentrarse en lo que viene el emprendedor a contarte y al tomar rápidamente una decisión. Es un privilegio ver tanta gente con ideas tan increíbles, con el ímpetu de salir a enfrentarse, a contar su discurso en algunos minutos y dejarse bombardear por la cantidad de preguntas, es realmente una situación de privilegio estar ahí sentada”.

¿Cómo es su papel entre los inversionistas?

“Es tan difícil evaluarse a uno mismo. Creo que soy una persona ecuánime y tranquila pero también soy fuerte, hablo las cosas muy de frente, no sé cómo me irá a ver la gente. A mi no me gusta hablar bobadas, creo que tengo empatía y compasión por las personas. Emprender es algo difícil, es gente muy aguerrida y valiente la que sale en el programa, espero haber tenido empatía, haber hecho las preguntas que no solamente me sirvieran a mi sino a ellos y a la gente que vea el programa, es algo importante para quienes están en la casa pensando en montar un negocio y saber qué es lo que tienen que tener claro antes de emprender”.

¿Qué tal la relación con sus otros compañeros “tiburones”?

“Nada es predeterminado, todo es súper natural en realidad. La relación entre todos es espectacular, esa fue una de las cosas que más me gustó, haberlos conocido a ellos y la dinámica en el set. Son personas que preguntan cosas muy inteligentes que nos ayudan a todos en la decisión final”.

A la hora de escoger, ¿en qué se basó Andrea Arnau?

“Yo tengo un foco muy centrado en temas de tecnología. Me interesa mucho que los negocios que se estén montando tengan desde el comienzo un concepto de qué se puede hacer con la tecnología, que la estén usando para entender mejor a su cliente, para analizar los datos y con eso tomar decisiones a futuro de qué producto sacar o cómo adquirir clientes a través de canales digitales. Si un emprendedor que empezó su negocio hace menos de tres años no está utilizando la tecnología, me da la impresión que no se está informando lo suficiente para emprender en el mundo de hoy”.

¿Cuál es la clave para emprender hoy?

“Creo que entender el mundo de hoy, el consumidor de hoy y para dónde va el mundo porque está cambiando muy rápido. En seis meses vamos a ser otro mundo. En 5, máximo 10 años, el total de la población mundial va a estar conectada a internet, eso va a generar un cambio radical en la forma de hacer negocios, de comunicarnos, de llegar a los clientes. Entender cosas como esas en un emprendedor es fundamental. Hoy no puedes empezar a emprender ni siquiera, como lo hacían tus papás”.

¿Cómo balanceó su trabajo con el programa?

“Afortunadamente Sony nos ubica en un buen lugar en el que podemos trabajar entre cada emprendimiento que nos presentan. La producción es muy ordenada, de manera que podemos estar conectados con la oficina y el trabajo diario, entre grabación y grabación”.

¿Ya había visto Shark Tank?

“Sí, tanto el de Estados Unidos como el de acá. El programa internacional también lleva muchos años, se les nota la cancha a los inversionistas, los emprendedores también van más preparados, también pueden soportar lo que les llega y, al final, eso le hace bien al emprendedor, porque cuando te enfrentas en privado a un fondo de inversión no es distinto, es igual o peor, te dicen en la cara muchas frases drásticas”.

¿Le ha tocado estar al otro lado?

“Claro, yo me enfrenté a 45 fondos de inversión en México, Colombia y Estados Unidos y a los cinco minutos de la presentación, cualquiera le podía decir a uno: ‘no me muestre más que su idea no sirve, chao’. Eso al final es muy productivo para tu vida”.

Al ser mentora para los emprendedores, ¿cómo

se ha sentido?

“Espectacular, son personas maravillosas. Yo invertí en negocios en los que no tengo conocimiento técnico, ellos son los que saben lo que están haciendo, pero tengo como aportar mucho en la parte de internacionalización o del tema tecnológico. Ha sido increíble”.