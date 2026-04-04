Ruptura entre Gobierno Petro y Banrep revive caso de Turquía: inflación llegó al 85% y lira cayó 90%

La tensión entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República alcanzó su punto más álgido esta semana y reabrió el debate: ¿qué pasa cuando un banco central pierde su autonomía? La experiencia de países como Turquía, Argentina y Venezuela volvió al centro de la discusión como advertencia.
El episodio ocurrió el pasado martes 31 de marzo, cuando el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró en plena sesión de la junta directiva tras oponerse al alza de la tasa de interés a 11,25% y, minutos después, anunció una “distancia significativa” con el Emisor en una rueda de prensa aparte, un hecho sin precedentes en la historia del país.
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La decisión fue respaldada por el presidente Gustavo Petro, quien confirmó la salida del Gobierno de la junta y cuestionó las decisiones del Emisor: “No somos partícipes de una posición de oposición suicida”, dijo.
Desde sectores oficiales se insistió en que el Banrep responde a intereses particulares, distintos a los del Gobierno, mientras que desde la entidad se defendió su carácter técnico y su mandato de controlar la inflación.
El gerente del Banrep, Leonardo Villar, aseguró que “las decisiones se tomaron por mayoría y con base en criterios técnicos, en línea con el mandato de preservar el poder adquisitivo de la moneda”. Además, indicó que, salvo el ministro de Hacienda, los integrantes de la junta toman decisiones de manera independiente.
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Villar añadió que los codirectores actúan guiados por lo que consideran “mejor para la sociedad”, y explicó que el alza responde al repunte de la inflación (5,3% en febrero), a presiones persistentes en indicadores clave (6,1% sin alimentos y 7% en servicios) y a expectativas todavía alejadas de la meta del 3%.