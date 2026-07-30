¿Se acuerda de Gusano gris en Juego de Tronos? Ahora protagoniza el universo gótico de Entrevista con el vampiro

Jacob Anderson es una cara familiar para los amantes de las series de televisión y todo gracias a su papel de Gusano Gris, el inmaculado comprado por Daenerys Targaryen en Juego de Tronos.
Ahora regresa como el vampiro Louis de Pointe du Lac, del universo gótico de Anne Rice. Su saga literaria, Crónicas vampíricas, se hizo famosa gracias a su primer libro –escrito en 1973–, Entrevista con el vampiro.
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De este libro se hizo una película, en 1994, protagonizada por Tom Cruise, Brad Pitt y Kirsten Dunst, y desde 2022 se volvió serie de televisión. Lleva dos temporadas y, para la tercera, que se estrenará este lunes 3 de agosto a las 8:00 de la noche por AMC, cambiará de nombre –para adaptarse a las diferentes novelas de la saga literaria de Anne Rice–; se llamará El vampiro Lestat.
Ya hay una cuarta entrega confirmada y anunciada hace un par de días en la Comic Con de San Diego: “La renovación de Anne Rice: Entrevista con el vampiro para una cuarta temporada, titulada Anne Rice’s Queen of the Damned (La reina de los condenados)”, un guiño a uno de los personajes clásicos de la historia.