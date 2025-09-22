Tom Holland fue hospitalizado luego de sufrir un accidente durante el rodaje de Spider-Man 4

Este fin de semana, Tom Holland fue llevado a urgencias luego de sufrir un aparatoso accidente en el set de grabación de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega de la reconocida saga de superhéroes que hace parte de la sexta fase del Universo Cinematográfico de Marvel.

Lea: Suspendieron el famoso programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Charlie Kirk y Donald Trump lo celebró

Las primeras imágenes del rodaje se dieron a conocer a principios de agosto, y allí se podía ver al actor inglés retomando su papel como Peter Parker en Glasgow, Escocia. Fue en esa misma ciudad que ocurrió el accidente por el que tuvo ser llevado al hospital.

De acuerdo con el medio de comunicación The Sun, Holland se cayó luego de realizar una escena de riesgo y se golpeó fuertemente la cabeza. Esto ocurrió el viernes 19 de septiembre, cuando las grabaciones tuvieron que ser suspendidas al protagonista ser trasladado a urgencias en ambulancia. Una doble de acción también tuvo que ser llevada al hospital.

Finalmente, medios especializados dieron a conocer que el actor tuvo una conmoción cerebral debido al golpe y que por precaución deberá alejarse de las grabaciones por unos días. Se espera que la grabación continúe en las próximas semanas. Esto fue confirmado este fin de semana por su padre, el reconocido comediante Dominic Holland, quien en una cena benéfica confirmó que el actor estaría por fuera un tiempo.