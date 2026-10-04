Teruel y Zaragoza, joyas escondidas para conocer en España

Desde Colombia se llega a España en vuelos directos desde Bogotá o Medellín hacia Madrid o Barcelona. Son los destinos más comunes y apetecidos para conocer la cultura española, su gastronomía, su música, su historia. Ya estando allí toda la comunidad autónoma de Andalucía –Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz o Granada– y la Valenciana –Valencia y Alicante–, son paradas obligadas y populares. Lea también: Shakira y Dua Lipa sorprendieron al público en Madrid: así cantaron Antología Pero hay una comunidad de la que poco se habla y encierra cientos de historias por su ubicación estratégica y sus paisajes que pareciera se hubieran quedado suspendidos en el tiempo. Se trata de Aragón, ubicado en el noreste de España, con sus tres ciudades principales: Teruel, Huesca y Zaragoza. Por mi parte conocí Teruel, al sur y Zaragoza, el centro, en un viaje de cinco días en los que se descubre gran parte de la historia de esta región ubicada en el límite con Francia.

Teruel y su magia

En medio del verano intenso en Europa este año, llegar a Teruel fue un respiro para el cuerpo. Por que –como lo dice Andrea Ayora Vicente, guía turística de la zona– el frío es más conocido que el calor, y aunque los veranos son más calurosos y los inviernos más fríos, justo este agosto el viento frío se recibió con gusto. La ciudad está cerca de los Pirineos, Teruel tiene dos pistas de esquí, una en la sierra de Javalambre y otra en la sierra de Albarracín, no las conocí, pero es una opción para quienes disfruten de este deporte. Teruel es la capital de provincia más pequeña de España, con cerca de 36.000 habitantes, también llamada la ciudad del amor (por la famosa historia de Los amantes de Teruel). Allí llegue en bus desde Valencia, en un recorrido de dos horas y media. Sus calles son pequeñas, es un sitio acogedor, su plaza principal no es tan grande y tiene cuatro torres mudéjar –de musulmanes que permanecieron en ciudades españolas conquistadas por los reinos cristianos durante la Reconquista (siglos XI al XVI), y a quienes se les permitió quedarse y conservar su religión, costumbres y propiedades a cambio de pagar un tributo– y una catedral de ensueño (en la que está una de esas torres). Y por qué detallo así la catedral, porque es una construcción que combina los estilos románico, mudéjar y renacentista y tiene el documento gráfico más importante de la Edad Media en España, su famosa techumbre de madera: “Es un libro abierto de 32 metros de largo que nos cuenta cómo se vivía, cómo se vestía y en qué creían los turolenses hace 700 años”, indica la guía del lugar.

La techumbre de la Catedral de Santa María en Teruel es única en el mundo. FOTO Claudia Arango H.

Esta techumbre no solo tiene pintados motivos religiosos, hay figuras de caballeros en batalla, artesanos trabajando, músicos y hasta seres fantásticos. “Es un espejo de la sociedad medieval”, nos cuentan y se puede ver cerca. La entrada a la catedral, con la guía incluida, y la posibilidad de subir a sus balcones a ver este techo vale 8 euros, cerca de 30.000 pesos colombianos. Los niños menores de 7 años entran gratis.

Otra maravilla de Teruel es su leyenda de los amantes que hasta un mausoleo tienen (con las momias de los protagonistas). Esta es una trágica historia de amor del siglo XIII entre Isabel de Segura y Juan Diego Martínez Garcés de Marcilla, dos jóvenes turolenses cuyo romance fue frenado: el no llegó a tiempo para casarse con ella (el padre le había dado cinco años), ella se casa con otro (asignado por su padre). Juan Diego llega justo el día de la boda. Busca a Isabel y le pide un beso, ella se niega (por estar ya casada) y el cae muerto de dolor. En su sepelio ella le da el beso negado al cadáver y luego muere de pena, o como dicen los habitantes de Teruel, murieron de amor. De esta leyenda hay libros, uno de ellos escrito por Tirso de Molina, obras de teatro, óperas, pinturas inspiradas en ellos (que se encuentran en el Museo del Prado) y hasta una canción de The Beatles, The Honeymoon Song, una versión más alegre de la canción que compuso el griego Mikis Theodorakis para la banda sonora de la película británica Luna de miel (Honeymoon) que recrea esta famosa leyenda de los amantes. Finalmente a media hora de Teruel está uno de sus pueblos, Albarracín, un museo al aire libre, un monumento en sí mismo. Allí se puede llegar en taxi o carro compartido y lo recomiendo por el encanto de sus calles y pasadizos, el conjunto de sus casas en tonos tierra-rojizos con muros irregulares. Le puedo interesar: Desde noviembre se podrá volar de Medellín directamente a Buenos Aires con tarifas desde 270 dólares Pasear por sus calles es mágico. En este casco antiguo viven solo 60 personas y con la muralla que lo rodea –que fuera protección en años de guerra– se siente como si el tiempo no hubiera pasado.

Zaragoza, la capital de Aragón

Los zaragozanos cuentan con orgullo que uno de los hijos más ilustres de España nació allí: Francisco de Goya y Lucientes, el celebre pintor y grabador español. De él hay frescos hasta en la Basílica del Pilar y obras en su museo –que está en remodelación en este momento–, pero que las pude ver en el palacio de La Aljafería (en el video abajo), uno de las cimas del arte hispanomusulmán y una de las fortalezas islámicas más importantes de España (también recomendada su visita cuya entrada vale 7 euros, unos $26.000).

Recorrí Zaragoza con la guía Adriana María Pérez; esta es la cuarta ciudad en población más grande de España, después de Madrid, Barcelona y Valencia. “Es una ciudad muy cómoda porque no es muy grande. Está muy bien comunicada –a una hora y media tanto de Madrid como de Barcelona– y está muy cerca de Francia y de las playas de Taragona”. Esta ciudad fue fundada por el primer emperador romano, César Augusto, en el año XIV a.C., su legado romano se nota hasta en el trazado de las calles del casco histórico. Además de la Basílica del Pilar, el gran símbolo de la ciudad, abierta al público y con gran cantidad de fieles entrando y saliendo todo el día, conocí la Catedral de San Salvador, La Seo, es un impresionante conjunto de estilos artísticos, imprescindible su visita ya que adentro se encuentra el retablo gótico más grande hecho de alabastro polícromo. Adentro también está el Museo de Tapices, con una colección de tapices flamencos única en el mundo. La entrada allí cuesta 10 euros, cerca de $37.000. La Seo, La Iglesia de San Pablo y el Palacio de la Aljafería completan el trío de monumentos zaragozanos declarados Patrimonio Mundial de la Unesco. Es una región tan grande e interesante que se necesita tiempo para descubrirla completamente, por ejemplo no conocí Huesca, que tiene paisajes de alta montaña, siempre nevada y está en mi lista para unas próximas vacaciones. Aragón es una opción para conocer otra España llena también de historia y tradición con espacios que seguro lo dejarán con la boca abierta.

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