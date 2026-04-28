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Actriz de Vecinos confesó que ahora es “bruja” y tiene una nueva vida fuera de la pantalla

Paola Díaz, quien interpretó a “Sarita” en esta exitosa telenovela de 2008, se definió abiertamente como una “bruja”; ahora lleva otra vida en México.

  • Paola Díaz, de la telenovela Vecinos, se define abiertamente como “bruja”. FOTO: Captura de video
    Paola Díaz, de la telenovela Vecinos, se define abiertamente como “bruja”. FOTO: Captura de video
El Colombiano
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hace 5 horas
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El país vivió en 2008 el estreno de la telenovela Vecinos, protagonizada por Robinson Díaz, Flora Martínez y un gran elenco que catapultó esta producción como una de las más vistas en Colombia. De hecho, en 2026 se está transmitiendo nuevamente por el Canal Caracol.

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Sobre los actores no se han presentado novedades al respecto; sin embargo, actualmente está en boca de los televidentes el nombre de la actriz que interpretó el papel de ‘Sarita’ en la exitosa novela. Se trata de Paola Díaz, quien contó en una entrevista con el programa La Red que hace 16 años dejó Colombia para residir en México junto a su esposo.

“Fue una oportunidad increíble para mí, porque era la primera vez que iba a construir un hogar más estable, ya que yo tenía hijos muy pequeños”, expresó Díaz.

Paola afirmó que no ha abandonado la actuación, pues continúa participando en series y películas mexicanas, además de trabajar como mánager, una labor que ella misma calificó como “complicada”, ya que no siempre seleccionan en los castings a las personas que representa.

Paola Díaz se define como “bruja”

Además de ser actriz, mánager y madre, Paola Díaz también se define como “bruja”, un estilo de vida que para algunos resulta algo fuera de lugar.

“La palabra ‘bruja’ hace cortocircuito en mucha gente. Esto es un estilo de vida que yo adopté, pero es importante resaltar que no es una religión, porque hay brujas católicas, chamanas e incluso judías. Es una forma de vida que convive con todo lo que está vivo dentro de la naturaleza”, explicó Díaz.

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La actriz enfatizó que ante sus decisiones y hábitos siempre debe existir el respeto, “porque todo vibra y tiene energía”. “Tenemos algún conocimiento de manejo energético como por ejemplo de la arbolaria o de las plantas y de las rocas”, concluyó.

Aunque reside en México, la actriz visita constantemente Colombia, especialmente Cali, una ciudad que suele recorrer junto a su esposo, así como para conocer nuevos talentos en su faceta de mánager.

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