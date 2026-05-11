ABC para jurados de votación: cómo consultar y asistir a la capacitación obligatoria para las elecciones del 31 de mayo

Desde este 11 de mayo comenzaron las jornadas de capacitación para los ciudadanos designados como jurados de votación en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Aunque muchos reciben la notificación digital, otros apenas están verificando si fueron seleccionados para cumplir una de las funciones clave durante la jornada electoral. La Registraduría Nacional explicó que la información sobre la capacitación aparece en el formulario E-1, el documento oficial de designación que normalmente es enviado al correo electrónico personal de cada jurado y en el que se especifican el lugar, la fecha y la hora en la que debe presentarse.

Sin embargo, la entidad recordó que es obligación de cada ciudadano verificar si fue seleccionado como jurado de votación a través de la página web oficial de la Registraduría, ya que no recibir el formulario no lo exonera de prestar el servicio en caso de haber sido designado. Según precisó la Registraduría, la publicación de los listados en lugares públicos y en su portal web constituye una notificación válida, por lo que cada persona debe consultar oportunamente su situación electoral. Entérese: “Reconstruir a Colombia tomará más de un periodo presidencial”: presidente de Fenalco

A. ¿Cómo saber si fue designado?

El proceso es sencillo y puede hacerse desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Este es el paso a paso para consultar: • Ingrese al portal oficial de la Registraduría • Entre a la sección “Elecciones Presidenciales 2026”. • Haga clic en “Consulta jurados de votación”. • Digite su número de cédula. Al ingresar sus datos, el sistema le mostrará si fue designado como jurado de votación, además del puesto y la mesa asignados, así como la fecha, hora y lugar donde deberá asistir a la capacitación. La consulta puede hacerse en la plataforma oficial habilitada directamente aquí: Consulta de jurados de votación 2026.

B. ¿Cuándo son las capacitaciones?

Las capacitaciones para jurados de votación comenzaron este 11 de mayo y se realizarán de manera escalonada hasta días antes de las elecciones del 31 de mayo, dependiendo de la ciudad y del puesto de votación asignado.

La fecha, hora y lugar de la jornada aparecen en el formulario E-1 enviado por la Registraduría y también pueden consultarse de manera virtual a través de la plataforma oficial, siguiendo el paso a paso explicado anteriormente.

C. ¿La capacitación es obligatoria?

Sí. Incluso quienes ya fueron jurados en elecciones anteriores deben volver a capacitarse. “Sí. La capacitación es obligatoria para todos los jurados en todos los procesos electorales, sin importar que en elecciones pasadas hubiesen sido designados y capacitados como jurados”, explicó la Registraduría.

Los ciudadanos seleccionados como jurados podrán consultar en línea el lugar, fecha y hora de su capacitación electoral. Foto: Camilo Suárez

La entidad recordó que cada proceso electoral tiene procedimientos distintos, formularios diferentes y nuevas instrucciones. Además de aprender el manejo del material electoral y el diligenciamiento de formularios, los ciudadanos deben conocer el horario y las responsabilidades que asumirán el día de las votaciones.

D. ¿Qué debe hacer el día de las elecciones?

Los jurados de votación deberán presentarse a las 7:00 a. m. en el puesto asignado para instalar la mesa y dar inicio a la jornada electoral. Entre sus funciones estarán verificar la identidad de los votantes, entregar las tarjetas electorales, realizar el escrutinio, diligenciar los formularios oficiales y entregar el material electoral al finalizar la jornada. Solo podrán retirarse una vez entreguen toda la documentación correspondiente y reciban los formularios E-17 y E-18, correspondientes a la constancia de prestación del servicio y al comprobante para reclamar el día compensatorio remunerado, respectivamente.

También existen los llamados jurados remanentes, quienes funcionan como reemplazo en caso de ausencia de un jurado titular. Estos ciudadanos aparecen identificados en la mesa cero (0) del puesto de votación y tienen la obligación de asistir igualmente desde las 7:00 a. m. La Registraduría advirtió que quienes no asistan sin una justificación válida podrían enfrentar sanciones. En el caso de servidores públicos, la consecuencia puede ser la destitución del cargo. Para los demás ciudadanos, la multa puede alcanzar hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.

E. ¿Qué beneficio reciben los jurados?