No solo está caro el arriendo, Medellín es donde más suben los precios de ropa, salud y joyería

Mientras en Colombia la inflación anual sigue al alza al ubicarse en 5,68% en abril, Medellín también sigue la misma tendencia, incluso por encima del promedio nacional 6,43%, es decir, 0,75 puntos porcentuales más. Este porcentaje consolida a Medellín como la ciudad donde más han subido los precios en arriendos, servicios de salud, ropa y calzado, y otros servicios como peluquería y joyería, encareciendo el costo de vida en varios frentes clave, según el más reciente reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril de 2026. Por ejemplo, el arriendo pesa 1,70 puntos en el bolsillo de quienes viven en Medellín, siendo el más alto en la medición anual. Por su lado, salud pesa 0,18 puntos; prendas de vestir y calzado, 0,17 puntos; y bienes y servicios diversos, 0,37 puntos. Cabe aclarar que, aunque las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, y restaurantes y hoteles son las que más pesan en la inflación de los hogares de Medellín, en este análisis no se tuvieron en cuenta porque las divisiones anteriormente descritas fueron las que más variarion de precio al alza. Siga leyendo: Inflación está en nivel más alto de los últimos 19 meses: 5,68% a abril En ese orden, la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Piedad Urdinola, explicó que en Medellín la inflación mensual estuvo impulsada principalmente por el costo de la vivienda, los combustibles y la carne de res. “La variación mensual del IPC fue de 0,58%. Las clases con mayores contribuciones fueron la renta y los arriendos efectivos, que en conjunto aportaron 0,10 puntos porcentuales”, señaló Urdinola. La funcionaria agregó que otros rubros que presionaron el costo de vida en la ciudad fueron “los combustibles para vehículos, con 0,07 puntos porcentuales, y la carne de res, también con 0,07 puntos porcentuales”. En contraste, indicó que algunos productos y servicios ayudaron a moderar el comportamiento de la inflación mensual en Medellín. “Las subclases que restan a la variación mensual fueron electricidad, con menos 0,17 puntos porcentuales; hortalizas y legumbres frescas, con menos 0,01 puntos porcentuales; y vehículo particular, con menos 0,01 puntos porcentuales”, explicó.

La directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Piedad Urdinola.

La ropa y el calzado que más suben de precio en Colombia están en Medellín

En abril de 2026, el precio de la ropa y el calzado en Medellín subió 1,14% solo en ese mes, siendo la única ciudad del país en superar la barrera del 1% en variación mensual para esta categoría. A nivel nacional, el promedio fue de apenas 0,45%. La diferencia es evidente frente a otras ciudades; mientras en Bogotá el incremento mensual fue de tan solo 0,09%, y en Santa Marta los precios incluso bajaron (-0,16%), en la capital de Antioquia el sector de la moda sintió una presión inflacionaria inusitada. La situación se agrava cuando se mira el acumulado del año. Entre enero y abril de 2026, los precios de prendas y calzado en Medellín crecieron un 3,30%, más del doble del promedio nacional (1,52%). Cúcuta quedó en segundo lugar con 3,03%, y Bogotá en el último puesto con apenas 0,24%. En otras palabras, en lo que va del año el incremento en este rubro para los medellinenses equivale a 2,17 veces el promedio del país. Lea aquí: En nuevo informe, Banrepública insiste en que aumento de 23% del mínimo está tras el alza de la inflación En el detalle por subclases, los accesorios de vestir y la ropa masculina lideraron el alza mensual en Medellín, con variaciones de 1,61% y 1,60%, respectivamente. La ropa de mujer, la de niños y el calzado infantil también superaron el 1%. En contraste, los uniformes no mostraron variación y el calzado femenino fue el rubro de menor incremento (0,31%). Pero si se mira el año corrido, el protagonista no es la prenda en sí, sino el servicio de lavarla y plancharla, esa subclase acumuló un 6,95% entre enero y abril, seguida de los uniformes con 6,14%. En términos anuales, comparando abril de 2026 con abril de 2025, el lavado y planchado encabeza el encarecimiento con un 8,61%, y la ropa masculina lidera entre las prendas con un 6,93%.

Variación de prendas de vestir y calzado. Fuente: DANE – IPC Abril 2026.

Los arriendos no dan tregua: Medellín, la ciudad donde más sube el costo de vivir en alquiler

Por otro lado, el golpe al bolsillo de los arrendatarios en Medellín es especialmente visible cuando se compara a largo plazo. Aunque en la variación mensual de abril otras ciudades como Pereira (1,21%) y Neiva (0,98%) registraron incrementos más altos, en el acumulado del año corrido y en la variación de los últimos doce meses la capital antioqueña no tiene rival. Para el arriendo efectivo, el que paga quien vive en casa o apartamento ajeno, Medellín acumuló un 3,24% en los primeros cuatro meses del año, superando a Manizales (3,07%) y a Bogotá (1,39%). En términos anuales, el incremento llegó a 7,08%, el más alto del país, frente al 6,34% de Bucaramanga, el 3,98% de Cali y el 4,14% de la capital del país. El comportamiento del arriendo imputado, que es un indicador estadístico que mide el valor hipotético que pagaría un propietario si arrendara su propio inmueble, también pone a Medellín en lo más alto. El año corrido llegó a 3,11% y la variación anual a 6,96%, ambas las más elevadas entre las ciudades del reporte.

Fuente: DANE – IPC Abril 2026. (Ef.) = Arriendo efectivo.

Ante este panorama, Mauricio López González, docente del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, explicó que, aunque Medellín aparece con fuertes presiones inflacionarias en algunos componentes, no es actualmente la ciudad donde más suben los precios del país en términos generales. Ese lugar lo ocupa Pereira, Medellín es la cuarta. “Medellín está en el grupo de las ciudades más costosas del mes y en lo corrido del año, pero hay otras ciudades que también presentan variaciones importantes”. López indicó que el comportamiento de los precios en la capital antioqueña está estrechamente ligado al sector servicios y al comercio minorista. “Si uno mira bien, estas variaciones están muy asociadas a algunos servicios. Están relacionadas con lo que llamamos el sector del comercio, particularmente el comercio minorista”, explicó. Según el académico, uno de los factores que estaría impulsando el incremento de precios es el aumento sostenido de turistas y nuevos residentes en Medellín durante los últimos años. “Una razón podría ser justamente lo que hemos venido observando en Medellín en los últimos dos años, la llegada de muchos turistas, extranjeros y nacionales, que están llevando a que los precios del alquiler de vivienda y de servicios como restaurantes y hoteles se vayan encareciendo”, afirmó. Añadió que este fenómeno también termina impactando otros bienes y servicios de la economía local, y aclaró que el fenómeno no se limita únicamente a ciudadanos extranjeros, sino también a procesos de migración interna. “Cuando hablamos de extranjeros también hacemos referencia a la migración interna, es decir, personas que llegan desde otras ciudades, no necesariamente por violencia, sino también para trabajar o buscar nuevas oportunidades en Medellín”. En contexto: Cómo Medellín pasó de ser una ciudad de dueños a una de inquilinos: era del 36% y ahora el 45% vive en arriendo

La salud también sube en Medellín: la mayor inflación anual del país en este sector

Consultar al médico, comprar medicamentos o hacerse un examen de laboratorio cuesta, proporcionalmente, más en Medellín que en cualquier otra ciudad colombiana. La variación anual del IPC en la división de salud para la capital antioqueña fue de 10,36% en abril de 2026, superando en 2,15 puntos porcentuales el promedio nacional de 8,21%. Solo Barranquilla (10,07%) e Ibagué (10,06%) se acercaron a ese registro, siendo los únicos dominios geográficos junto a Medellín en superar la barrera del 10%. En el otro extremo, Pereira registró el incremento más bajo entre las principales capitales: 5,42%, casi cinco puntos menos que Medellín.

Variación del IPC de salud. Fuente: DANE – IPC Abril 2026.

¿Qué servicios de salud se dispararon? En el acumulado entre enero y abril de 2026, los exámenes de laboratorio para particulares lideraron con un 10,64%, seguidos de la consulta médica general (9,63%) y la consulta con especialista (7,12%). Los servicios odontológicos acumularon un 6,99%. En la comparación anual, la situación es más grave, los elementos e implementos médicos subieron un 13,72% frente a abril de 2025, la consulta médica general un 12,28%, y los productos farmacéuticos y dermatológicos un 12,08%. Los exámenes de laboratorio también superaron los dos dígitos con un 11,57%. Solo los servicios médicos menores (4,77%) y los artefactos y equipos terapéuticos (3,68%) se mantuvieron por debajo del 5%. Le puede interesar: Incremento del salario mínimo elevaría a 6,5% la inflación en Colombia para 2026, alerta Corficolombiana Diego Montañez Herrera, analista sénior económico, señaló que salud, restaurantes, transporte y bienes y servicios diversos siguen creciendo a ritmos altos, donde suelen influir bastante los costos laborales, arriendos e indexación. “En prendas de vestir y calzado también puede influir el peso que tiene Medellín en comercio y moda, donde mayores costos operativos terminan trasladándose más rápido a precios”. También mencionó que, aunque educación tiene una de las mayores variaciones, alimentos, alojamiento y transporte son los componentes que más están aportando al aumento acumulado de precios en la ciudad este año, principalmente porque tienen un mayor peso dentro del gasto de los hogares.

Peluquería, joyería y guarderías: Medellín también lidera en bienes y servicios diversos