Dos modelos de país muy distintos: ¿quién gobernaría mejor a Colombia entre De la Espriella y Cepeda?

En una semana los colombianos elegiremos qué modelo de país regirá nuestro destino en los próximos cuatro años. Puede sonar exagerado decirlo de esa manera, pero gústenos o no, en la política se toman las decisiones más importantes de la sociedad. En un país tan presidencialista, el poder de un jefe de Estado incide en la vida de los ciudadanos a todos los niveles –incluso con instituciones y otros poderes que hagan contrapeso– y sentimos en carne propia lo que se haga o deje de hacerse en cualquier sector de la sociedad.
En estas elecciones, la segunda vuelta promete un final apretado aunque Abelardo de la Espriella supera en las encuestas y pronósticos estadísticos a Iván Cepeda –en la encuesta más reciente de AtlasIntel le saca 8 puntos–. Ambos candidatos prometen un modelo de país muy distinto del otro, casi que opuestos.
El abogado litigante y empresario nacido en Bogotá, pero criado en Córdoba, ha construido su propuesta alrededor del concepto de “Patria Milagro”, un modelo que combina seguridad como prioridad, reducción del tamaño del Estado, estímulos al sector privado y una promesa de crecimiento acelerado. En algunos aspectos replica ideas de mandatarios de derecha como Nayib Bukele de El Salvador, Javier Milei de Argentina y Donald Trump de Estados Unidos, quien ya anunció su respaldo total a “El Tigre”. Es lo que llaman un outsider: “aquel que fue un antipolítico pero que dejó de serlo por adquirir un cargo”, según la definición más amplia del profesor David Roll de la Universidad Nacional. De la Espriella construyó una narrativa de “los nunca” –una reedición de “los nadie” de Petro hace cuatro años– que han hecho una carrera por fuera de “la teta del Estado”. Le ha funcionado pues logró movilizar, sin partidos políticos tradicionales, un voto más pasional que castigó a Petro en la primera vuelta.
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Cepeda, en cambio, pretende profundizar el modelo petrista y ha presentado su proyecto bajo la idea de una “Revolución ética”: una transformación que, según su programa de gobierno –conocido en su totalidad solo hasta este miércoles–, se articula con otras tres revoluciones: social, territorial y democrática. La propuesta parte de la idea de que se hicieron cosas buenas en estos cuatro años y que se pueden hacer más, pero hay poca autocrítica. Su apuesta es profundizar más la presencia del Estado y atender a poblaciones históricamente discriminadas. El senador del Pacto Histórico se ha reunido con mandatarios como Claudia Sheinbaum de México y Lula Da Silva de Brasil, dos modelos cercanos según su visión aunque en el pasado haya expresado su admiración por dictadores como Hugo Chávez en Venezuela y Fidel Castro en Cuba.
Para decir quién de los dos gobernaría mejor a Colombia se deben tener en cuenta criterios que van más allá de un plan de gobierno. La trayectoria es uno, por supuesto, y en este diario hemos publicado extensos perfiles. Pero también hay otros: modelo estatal, seguridad, economía, gobernabilidad –¿quién tendría mayorías en el Congreso?– y los equipos de trabajo, es decir quiénes le hablan al oído a cada uno y tomarían decisiones en diferentes sectores. Sobre este último aspecto, De la Espriella acertó en escoger como fórmula vicepresidencial al exministro y exrector José Manuel Restrepo, quien ayudó a construir el modelo de país de “Patria Milagro” desde el conocimiento técnico que le da su trayectoria. Cepeda eligió a Aida Quilcué como fórmula, una líder indígena histórica, cuya figura es más simbólica que programática, según las pocas entrevistas que concede.
Este es el análisis de los dos modelos de país que sueñan ambos candidatos. ¿Cuál prefiere?
La llegada de De la Espriella a la Presidencia de Colombia va más allá de un giro a la derecha y la reducción del Estado.
Estos son cuatro puntos clave.