Contratista de Coljuegos pagó campaña del hijo de director al Congreso: es del Pacto

El representante a la Cámara y senador electo Andrés Forero (Centro Democrático) denunció esta semana una presunta financiación anormal de la campaña de un político tolimense que resultó electo congresista en las pasadas elecciones legislativas y que tenía el aval del Pacto Histórico. La movida involucra al futuro legislador, a su padre —funcionario del Estado— y a un contratista.

Según expuso Forero, se trata del representante a la Cámara electo por el Tolima, Marco Emilio Hincapié, quien se posesionará el próximo 20 de julio y es integrante del partido petrista. Su campaña al Congreso la financió un contratista de Coljuegos, que es una entidad dependiente del Ministerio de Hacienda y cuyo presidente es su padre, Marco Emilio Hincapié Ramírez.

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El contratista que financió la campaña de Hincapié fue Samuel Antonio Gómez Ramírez, quien lleva vinculado a Coljuegos desde octubre de 2023.