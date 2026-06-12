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Contratista de Coljuegos pagó campaña del hijo de director al Congreso: es del Pacto

Se trata de la campaña del representante a la Cámara electo por Tolima, Marco Emilio Hincapié, cuyo padre es presidente de Coljuegos.

  • El presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié Ramírez, y su hijo, que tiene su mismo nombre y es representante a la Cámara electo del Pacto Histórico. FOTO CORTESÍA Y REDES SOCIALES.
    El presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié Ramírez, y su hijo, que tiene su mismo nombre y es representante a la Cámara electo del Pacto Histórico. FOTO CORTESÍA Y REDES SOCIALES.
El Colombiano
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hace 3 horas
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El representante a la Cámara y senador electo Andrés Forero (Centro Democrático) denunció esta semana una presunta financiación anormal de la campaña de un político tolimense que resultó electo congresista en las pasadas elecciones legislativas y que tenía el aval del Pacto Histórico. La movida involucra al futuro legislador, a su padre —funcionario del Estado— y a un contratista.

Según expuso Forero, se trata del representante a la Cámara electo por el Tolima, Marco Emilio Hincapié, quien se posesionará el próximo 20 de julio y es integrante del partido petrista. Su campaña al Congreso la financió un contratista de Coljuegos, que es una entidad dependiente del Ministerio de Hacienda y cuyo presidente es su padre, Marco Emilio Hincapié Ramírez.

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El contratista que financió la campaña de Hincapié fue Samuel Antonio Gómez Ramírez, quien lleva vinculado a Coljuegos desde octubre de 2023.

Según los reportes que Hincapié hijo consignó en el aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, Gómez le aportó $62 millones a esa campaña, que en total recibió $241 millones. Esto quiere decir que el contratista financió una cuarta parte de su aspiración exitosa a la Cámara de Representantes.

InfogrÃ¡fico
Contratista de Coljuegos pagó campaña del hijo de director al Congreso: es del Pacto

Samuel Gómez ha firmado contratos con Coljuegos para implementar planes y proyectos técnicos relacionados con juegos de suerte y azar y para hacerle seguimiento a los indicadores del sistema integrado de gestión de esa entidad.

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El más reciente que firmó tiene un plazo que vence el 31 de diciembre de 2026 y tiene un costo de $188’906.667.

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Contratista de Coljuegos pagó campaña del hijo de director al Congreso: es del Pacto

“Eso es vergonzoso, presidente. Esa es la revolución ética de la que habla el candidato Iván Cepeda: utilizar los recursos del Estado para favorecer a una candidatura política. No tiene presentación”, dijo el representante Forero en la plenaria de la Cámara este viernes.

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