Abogado del Polo Democrático amenaza a De la Espriella: “le vamos a dar muerte”

La campaña de Abelardo de la Espriella denunció que un vicepresidente distrital del Polo Democrático en Cartagena habría amenazado al candidato presidencial. Se trata del abogado Walter Márquez Ariza, quien apoya la campaña de Iván Cepeda. Según la campaña de De la Espriella, la expresión fue: “le vamos a dar muerte a ese tirano”. Márquez Ariza respondió en sus redes sociales e hizo referencia a que, supuestamente, su llamado no fue literal y que no tenía que ver con la violencia. “Aclaro a compañeros y contradictores: la expresión ‘muerte al tirano de Aguevardo’ se enmarca en la democracia, jamás en la violencia. Nuestra lucha es en las calles y de casa en casa. Hablo de una muerte política y una contundente derrota electoral”. Lea también: De la Espriella dice estar listo para debatir con Cepeda: pide que también vayan sus fórmulas vicepresidenciales

Sin embargo, la campaña de De la Espriella dijo que el pronunciamiento de Márquez Ariza “deja al descubierto la contradicción de quienes hablan de tolerancia y democracia mientras incitan a la violencia contra quienes piensan distinto”. Agregaron que “quien dice defender la vida y las libertades fundamentales termina recurriendo al lenguaje de la intimidación, el odio y la amenaza”. Y señalaron que “el dirigente político afín al petrismo publicó mensajes en la misma red social en los que buscó estigmatizar a quienes respaldan la candidatura de Abelardo De La Espriella, llegando incluso a afirmar que votar por él equivale a apoyar ‘la contrarreforma agraria y el desplazamiento forzado’”.

El movimiento Defensores de la Patria, con el que De la Espriella avaló su candidatura después de recoger firmas, también se pronunció a través de sus redes sociales. “Resulta profundamente preocupante que quien dice defender los derechos humanos utilice un lenguaje de esa naturaleza contra un contradictor político”, dijeron. “La democracia exige respeto por la vida, la diferencia y el debate de las ideas. Ninguna causa política justifica la violencia ni la intimidación. Merecemos una contienda basada en propuestas, no en amenazas”, añadieron.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella denuncian autoatentados por parte de su contrincante

En un clima electoral tenso, en el que se habla de amenazas a ambos candidatos, Iván Cepeda señaló que Abelardo de la Espriella estaría planeando un “autoatentado” para favorecerse en la contienda. “Por distintas vías, se me ha hecho saber que en la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría fraguando un montaje para realizar un autoatentado controlado del candidato con el propósito de incidir en los resultados definitivos de la elección. Este montaje tendría lugar en los días previos al próximo 21 de junio, fecha de realización de los comicios de primera vuelta”, escribió Cepeda en su cuenta de X. De la Espriella le respondió que habían recibido la misma información, pero al revés. Es decir, de un “autoatentado” por parte de Cepeda. Cabe aclarar que ninguno de los candidatos presentó pruebas del supuesto autoatentado del que acusaron a su rival. “A nuestra campaña ha llegado la misma información: que estás preparando un autoatentado. Por responsabilidad, no he querido especular ni convertir rumores en noticias, porque con la seguridad no se juega y porque Colombia ya ha pagado un precio demasiado alto por la violencia política”, escribió el abogado en un mensaje dirigido al candidato del Pacto Histórico. “Ayer mismo rendíamos homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay. Su recuerdo debe servirnos para entender que estos temas exigen la máxima seriedad y responsabilidad. La violencia política ha causado demasiado dolor como para utilizarla como herramienta de confrontación o propaganda”, agregó el candidato. Y finalizó cuestionando a Cepeda. “Me pregunto, y le pregunto a Cepeda: ¿decidiste a última hora cambiar la estrategia y, en vez de hacerte un autoatentado, salir a culparme a mí de tus ideas?”.