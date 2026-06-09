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De la Espriella dice estar listo para debatir con Cepeda: pide que también vayan sus fórmulas vicepresidenciales

En los últimos días, el tema del debate ha sido un vaivén entre los candidatos: ambos tenían sus condiciones. Parece que, por fin, llegaron a un punto medio. Estos son los detalles.

  • La segunda vuelta para decidir quién se queda con la presidencia será el 21 de junio. FOTO: EL COLOMBIANO Y COLPRENSA
    La segunda vuelta para decidir quién se queda con la presidencia será el 21 de junio. FOTO: EL COLOMBIANO Y COLPRENSA
El Colombiano
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hace 3 horas
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La propuesta de Abelardo De la Espriella para debatir fue hacerlo hoy, 9 de junio, en la noche en una de las casas editoriales que ha apoyado su campaña: Semana. Iván Cepeda lo rechazó, y propuso uno en el que participaran Caracol, RTVC y RCN. Entre aquel tire y afloje de condiciones, el candidato de derecha fue quien decidió dar un paso atrás y darle al país lo que han pedido desde primera: una conversación entre él y el candidato del oficialismo.

“Quien le ha pedido debate, soy yo. Ahora que está abajo, está desesperado. En una democracia, las condiciones de los debates las ponen los periodistas, eso es absurdo, pero él ha puesto condiciones. Voy donde sea y estoy listo”, dijo De la Espriella en entrevista con Caracol Radio.

El jefe de debate de Iván Cepeda, Gabriel Becerra, lo escuchó, y aseguró que están haciendo todo para organizar el encuentro. “Tanto discurso y tanta presión para terminar aceptando lo que siempre planteamos: que las reglas del debate se acuerdan, no se imponen”, agregó.

Por parte de De la Espriella, quienes estarán al frente de la logística para los debates serán Joaquín Gutiérrez y Carlos Suárez. Este era uno de los puntos que, según Cepeda, hacía difícil la tarea de debatir, pues no se sabía quién estaría al frente de la logística del candidato de Salvación Nacional.

Cabe resaltar que aún no hay fecha ni lugar confirmado para la discusión. Pero Becerra aseguró: “Esperamos reunirnos cuanto antes con los compromisarios de su campaña para garantizar transparencia, equilibrio y condiciones justas”.

Lea más: Así quedó el tarjetón para la segunda vuelta presidencial

Y es que, tanto de su parte como de parte de la campaña del candidato de derecha, han asegurado que los debates deben ser una arena justa y son esenciales para que las personas tomen una decisión sobre su voto. Hasta ahora no han concretado un consenso. De hecho, hasta ahora, se han acusado mutuamente de evadir el debate.

Al proponer el debate en los tres medios mencionados, Cepeda cuestionó que su contendiente hubiera manifestado que no era necesario establecer reglas previas.

“Tal vez a él no le gusten las reglas, él no es amante de las reglas ni de respetarlas, pero en democracia es así, hay que tener reglas”, declaró.

Lea también: Juzgado le ordena a De la Espriella retractarse y ofrecer disculpas a periodista por comentarios misóginos en una entrevista

La respuesta del candidato de derecha no tardó. A través de sus redes sociales, De La Espriella rechazó las condiciones planteadas por Cepeda y lo acusó de intentar retrasar los debates.

“Cepeda, no vengas a imponer condiciones. Reconoce primero los resultados de la voluntad del pueblo en las urnas y estaremos listos para el debate”, escribió, resaltando la invitación que hizo Semana.

¿Se logrará concretar un espacio antes de segunda vuelta? Todo queda a voluntad de las campañas.

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