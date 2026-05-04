Uribe, Santos y sus alfiles vuelven a chocar a menos de un mes de la primera vuelta: ¿qué se dijeron?

A menos de un mes de la primera vuelta presidencial, se encendió la pelea entre los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. También hubo comentarios por parte de algunos de sus allegados. En diálogo con Caracol Radio, Uribe dijo que, cuando ganó el “No” en el plebiscito por el Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, “llamé al presidente Santos a proponerle un gran acuerdo nacional. Él no quiso hacerlo, prefirieron complacer a las Farc, pero nosotros dimos toda la batalla”. Lea también: Rechazo en Antioquia a la Constituyente de Petro: Uribe, Paloma Valencia y Fajardo cuestionaron la iniciativa A través de la misma emisora, Santos le respondió a Uribe: “Hace el ridículo, no solo me reuní con él después del plebiscito que se perdió, sino que sí se modificaron 58 puntos del acuerdo de paz”.

Las versiones encontradas sobre el Acuerdo de 2016

También respondió el ex jefe negociador en La Habana, Cuba, Humberto de la Calle: “No es cierto, señor expresidente. Conocido el resultado del plebiscito, ambas partes aceptamos el resultado y reanudamos las conversaciones para buscar un nuevo acuerdo (...) las iniciativas propuestas por ustedes fueron incorporadas al nuevo acuerdo”.

A su vez, se pronunció el exministro del Interior —tanto de Santos como de Petro— Juan Fernando Cristo, quien hoy acompaña la candidatura del oficialista Iván Cepeda: “Señor expresidente, una píldora para la memoria: esta foto es en el Palacio de Nariño tres días después del plebiscito. El presidente Santos convocó a una reunión para iniciar una mesa de conversaciones con los promotores del No”. Y agregó que “avanzamos mucho con su participación y con la de Iván Duque, Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, entre otros. Lamentablemente, al final no se pudo concretar un acuerdo definitivo por diferencias en uno o dos temas. Las modificaciones fueron 58, sustanciales. Una oportunidad que perdimos los colombianos de lograr acuerdos”.

Señor expresidente @AlvaroUribeVel, una píldora para la memoria: esta foto es en el Palacio de Nariño tres días después del plebiscito. El presidente @JuanManSantos convocó a una reunión para iniciar una mesa de conversaciones con los promotores del NO, que durante durante varias... pic.twitter.com/cgm7fxKE5I — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) April 30, 2026

La respuesta del Centro Democrático y las acusaciones de “maquillaje”

Por su parte, la cuenta oficial del Centro Democrático se fue contra Santos, diciendo que era “falso” que este hubiera convocado a Uribe: “Santos y el cinismo sin límites. Sus dos grandes mentiras de hoy: ¿Santos convocó a Uribe? Falso. Tras el triunfo del no, fue Álvaro Uribe Vélez quien en un discurso pidió un acuerdo nacional. Además, llamó a Juan Manuel Santos, a quien le pidió una cita, como lo registró Noticias RCN. Hubo reuniones, pero el gobierno Santos no permitió el acuerdo”.

Santos y el cinismo sin límites. Sus dos grandes mentiras de hoy:



❌ ¿Santos convocó a Uribe? FALSO. Tras el triunfo del NO, fue Álvaro Uribe Vélez quien en un discurso pidió un acuerdo nacional. Además, llamó a Juan Manuel Santos a quien le pidió una cita, como lo registró... pic.twitter.com/vJHsRT2pWd — Centro Democrático (@CeDemocratico) May 4, 2026

A la discusión llegó Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, quien arremetió contra Santos: “Santos sinvergüenza. No cumplió su palabra cuando perdió el plebiscito. Lo único que hizo fue maquillar un acuerdo que el pueblo colombiano negó en las urnas solo para darle gusto a sus amigos de las FARC. Con relación al tema de Odebrecht, debería contarle al país quién es el ‘Colombian Official Number 3’”.

El fantasma de Odebrecht y la tensión en la campaña

Este seudónimo tiene que ver con el entramado de corrupción de Odebrecht. Se ha descrito como un alto funcionario que habría estado en el gobierno colombiano entre 2010 y 2018 y que habría recibido un millonario soborno. Esto se conoció tras el acuerdo que firmó Corficolombiana con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pese a que figuras como Vicky Dávila acusaron a Santos de ser ese “oficial número 3”, el expresidente lo negó de manera tajante. La pelea también llega en una campaña en la que los seguidores de Abelardo de la Espriella han arremetido contra la campaña de Paloma Valencia por acercarse a sectores del santismo. Justamente, la Gran Consulta por Colombia, que ganó Valencia incluyó a exfuncionarios de ese gobierno.

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