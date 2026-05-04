Dos menores de edad y una adulta: las tres víctimas fatales en exhibición de Monster Truck en Popayán

Una exhibición de un vehículo tipo Monster Truck terminó en tragedia en la ciudad de Popayán luego de que uno de los vehículos modificados perdiera el control y fuera a dar contra el público que presenciaba el espectáculo. Tres personas murieron por el siniestro.

El evento se llevaba a cabo en el sector de Bulevar Rose, un predio privado del barrio Santa Clara, al norte de la capital del Cauca. Allí se estaba desarrollando un show que combinaba exhibiciones de camiones modificados y motocross freestyle.

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Sin embargo, todo se volvió caos cuando, según informes preliminares y testigos, el vehículo sufrió una presunta falla mecánica que impidió que la piloto pudiera frenar tras superar un obstáculo, acelerando accidentalmente hacia la zona donde se encontraba el público. Tres personas han fallecido y hasta ahora el número de heridos sube a 40.