Jóvenes en Medellín están combinando sueros, energizantes y alcohol: autoridades lanzan alerta

Los jóvenes de Medellín están volviendo habitual una mezcla que puede resultar explosiva y fatal para el organismo: el uso combinado de sueros de hidratación y rehidratación oral lo mismo que de energizantes con licor.
La subsecretaria (e) de Salud Pública del Distrito, Rita Almanza, advirtió que estas bebidas, que generalmente utilizan los deportistas, una, y las otras están indicadas para tratar condiciones especiales como el vómito y la diarrea, no están indicadas en el consumo general.
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