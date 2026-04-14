Gobierno Trump condena amenazas contra Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella: “Estamos profundamente preocupados”

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un comunicado en el que se refirió a las amenazas de muerte contra los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, conocidas en las últimas semanas.

El pronunciamiento de la administración Trump señaló que están “profundamente preocupados” y que condenan categóricamente cualquier acto de violencia contra los aspirantes a la Presidencia de Colombia.

“La Administración Trump está profundamente preocupada por los recientes informes de amenazas contra los candidatos presidenciales colombianos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Condenamos enérgicamente cualquier intimidación o violencia dirigida contra candidatos políticos”, se lee en el documento del Departamento de Estado y revelado por el periodista Juan Camilo Merlano.

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Estos hechos han generado preocupación, ya que existe un precedente relacionado con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en el barrio Modelia de Bogotá en agosto de 2025

“Estos incidentes, tras el brutal asesinato de Miguel Uribe Turbay, son un crudo recordatorio de los oscuros días de violencia política que ha vivido Colombia. Los grupos armados ilegales y las organizaciones narcoterroristas amenazan la seguridad y la estabilidad de nuestra región”, agregaron.