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¿Censura o cumplimiento de norma? Pancarta de Iván Cepeda desató un nuevo choque entre Petro y dirigente de Antioquia

El retiro de una pancarta política del senador Iván Cepeda en el Centro Histórico de Jericó, Antioquia, provocó un nuevo enfrentamiento político entre el presidente Gustavo Petro y autoridades del municipio.

  • Aunque el presidente Gustavo Petro ordenó investigar el hecho por posible constricción irregular, el retiro se ordenó por un decreto que busca proteger el Centro Histórico como Bien de Interés Cultural. Fotos: Jaime Pérez Munévar, ilustración generada con IA y captura del video.
    Aunque el presidente Gustavo Petro ordenó investigar el hecho por posible constricción irregular, el retiro se ordenó por un decreto que busca proteger el Centro Histórico como Bien de Interés Cultural. Fotos: Jaime Pérez Munévar, ilustración generada con IA y captura del video.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Una pancarta con publicidad política del senador Iván Cepeda instalada en el balcón de una vivienda del Centro Histórico de Jericó terminó convertida en el símbolo de nueva polémica nacional entre el Gobierno Petro y dirigentes antioqueños.

El hecho ocurrió en la tarde del jueves 28 de mayo, luego de que autoridades municipales ordenaran retirar la propaganda política argumentando que en el Centro Histórico del municipio está prohibida la instalación de publicidad electoral en fachadas y balcones por normas de protección patrimonial.

La decisión provocó una inmediata reacción del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que el caso podría constituir una irregularidad relacionada con la libertad política y electoral. “Le ordenó al director nacional de la Policía investigar esta irregularidad por constricción al elector”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

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Además, Petro pidió a la Procuraduría General de la Nación abrir una investigación contra el alcalde de Jericó. “Y a la Procuraduría iniciar la investigación al alcalde de Jericó, Antioquia, por impedir la libertad de expresión de la ciudadanía”, agregó el presidente.

Sin embargo, desde la Alcaldía insistieron en que el retiro no obedeció a razones ideológicas sino al cumplimiento de normas electorales y patrimoniales vigentes en el municipio.

El alcalde explicó que Jericó expidió el Decreto 0032 del 24 de abril de 2026, mediante el cual se reguló el uso de elementos publicitarios de carácter político para las elecciones presidenciales de 2026-2030.

El documento establece restricciones específicas para proteger el Centro Histórico del municipio, declarado Bien de Interés Cultural de ámbito nacional mediante resolución de 2018.

En el decreto se señala expresamente que los pasacalles deberán instalarse “por fuera de la zona afectada y de la zona de influencia del Centro Histórico” y que su uso solo se permite en zonas rurales.

Asimismo, el artículo sobre “pendones y afiches” establece que únicamente podrá instalarse un afiche o pendón por partido político dentro de establecimientos abiertos al público y fuera del marco del parque principal.

El texto también prohíbe expresamente la instalación de propaganda política visible en fachadas y balcones del área patrimonial.

Cabe recordar que la Ley 1185 de 2008 exige autorización oficial para intervenir un bien de interés cultural. Además, según la resolución 663 de 2018 que declaró al Centro Histórico del municipio un Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, establece la prohibición de la propaganda en el espacio público: “No se permite utilizar el espacio público, de forma permanente o temporal, para hacer publicidad o propaganda, salvo en aquellos lugares donde lo determine la Alcaldía y con ocasión de eventos comunitarios”. Para el caso de carteles transitorios, aclara que “solo podrán adherirse a las carteleras o soportes que serán diseñados para tal fin, y serán autorizados por el Ministerio de Cultura”.

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Jericó es uno de los municipios patrimoniales más emblemáticos de Antioquia y mantiene regulaciones urbanísticas especiales sobre avisos comerciales, intervenciones arquitectónicas y publicidad visual en el Centro Histórico.

Lea más: Hay diez procesos activos contra el presidente Petro por participación política, ¿qué tanto avanzan?

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