Ni la lluvia aplacó la fiesta naranja en el Polideportivo Sur y Envigado se coronó campeón en la B

En las graderías, la fiesta era total en la final de la Primera B. Con las tribunas casi colmadas, los aficionados recibieron al Envigado con bengalas verdes y naranjas en occidental, mientras que en sur, los integrantes de las escuelas de la Cantera de Héroes tenían su propia fiesta con dos bandas musicales y el ánimo en lo alto. Ni el aguacero que cayó sobre el municipio frenó a los hinchas que llegaron en gran número al Polideportivo Sur. Ninguno quería quedarse fuera del festejo naranja. Con el arranque del partido, los pocos claros que quedaban en las tribunas se empezaron a llenar, mientras que en el sector norte los aficionados cartageneros trataban de animar a los dirigidos por Álvaro Hernández en busca de la remontada (2-3 perdieron en La Heroica). Pero Envigado, motivado por su gente, fue el primero en celebrar gracias al goleador Stiwart Acuña, quien sacó un remate cruzado para decretar el 1-0 y aumentar la ventaja en el global para los dirigidos por Alberto Suárez. Era el minuto 15 y el local ya ganaba. Los más felices eran los niños que no paraban de saltar y gritar.

Real Cartagena lo buscó por intermedio de Jarlan Barrera y Fredy Montero, pero el arquero Andrés Tovar respondió con solvencia, ahogando el grito de gol visitante. Con el marcador a favor y tras desperdiciar dos opciones claras de contragolpe para aumentar la ventaja, Envigado se fue al descanso. Antes del inicio del segundo tiempo, de nuevo las bengalas y los juegos pirotécnicos, esta vez desde la zona oriental, recibieron a los jugadores para los últimos 45 minutos. En la reanudación, Envigado le cedió el balón al rival, que buscó el empate con insistencia, pero el golero Tovar se agigantó bajo los tres palos. Lastimosamente, el goleador Acuña vio la tarjeta roja a los 56 minutos tras una falta contra Jarlan. En la misma acción, el juez central Jhon Ospina expulsó a integrantes del cuerpo técnico de Cartagena por agresiones en la zona de traslado. Con un hombre menos, el local tuvo que redoblar esfuerzos, por lo que llegó al campo Dairo Valencia en lugar del joven Miguel Marulanda, quien salió exhausto tras luchar en solitario contra los defensores heroicos.