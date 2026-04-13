¿Quién amenazó a Paloma Valencia? Hay rastros en redes sociales de una cuenta eliminada

Tras las recientes amenazas que han sacudido la campaña presidencial —entre ellas, una difundida en redes sociales, en la que se compartieron imágenes de una corona fúnebre con la leyenda “Descanse en paz”, junto al nombre de la candidata presidencial Paloma Valencia— surge una pregunta: ¿cuál es el origen de la publicación? ¿Quiénes están detrás? Y es que no fue solamente el nombre de Valencia el que apareció en una imagen con este tipo de amenaza; también circuló otra con la del candidato Abelardo de la Espriella. Este fin de semana, el expresidente Álvaro Uribe a través de sus redes sociales, en el que dio a conocer la amenaza. Puede leer: Miguel Uribe Londoño demandará al Estado por el magnicidio de su hijo, Miguel Uribe Turbay La publicación incluía una fotografía de la candidata en blanco y negro, su fecha de nacimiento y el año 2026. Uribe calificó a los responsables como “bandidos cobardes” y exigió mayor protección para Valencia: “Todos tenemos que cuidar a Paloma. ¿Por qué hay redes que se prestan para esto?”.

El rechazo fue inmediato. Candidatos presidenciales, figuras políticas e incluso funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro calificaron el hecho como una “amenaza directa” en contra de Valencia y de la Espriella. Uno de ellos es el candidato presidencial Iván Cepeda (Pacto Histórico), puntero en las encuestas, quien aseguró que condena “toda forma de violencia política”. Además, se refirió a la vandalización de la sede de campaña de Valencia en Bucaramanga y expresó su rechazo frente a este hecho.

En el mensaje, que compartió a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), marcó una línea clara en contra de los ataques que empañaron nuevamente una contienda electoral convulsa. “Condeno cualquier forma de agresión o violencia política contra mis adversarios”, escribió Cepeda. Además, hizo un llamado al respeto y a “tratar con cuidado toda diferencia política”. Y enfatizó nuevamente su rechazo a “las amenazas contra la vida de las candidatas y los candidatos que participan en el proceso electoral por la Presidencia de la República”.

El origen de la publicación

Este diario buscó el origen de la publicación. En la imagen compartida por el expresidente se alcanza a ver un nombre de usuario que, por sus características tipográficas y de formato, correspondería a una cuenta en la red social de videos TikTok. El nombre de usuario es @colombiailove. No obstante, al buscar este perfil en dicha plataforma, ya no aparece. Aunque la cuenta fue cerrada, al parecer en un intento por borrar el rastro, usuarios en la red social X (antes Twitter) han advertido sobre su existencia. Lea aquí: La foto con la que María Claudia Tarazona recordó a Miguel Uribe en su paso por Antioquia exactamente hace un año De hecho, la abogada Ani Bello fue una de las primeras en señalar que esta cuenta, desde la cual se habrían publicado las imágenes de las coronas fúnebres con los nombres de ambos candidatos, fue “cerrada”. “Esta fue la cuenta de TikTok que publicó mensajes amenazantes en contra de la doctora Valencia y De la Espriella, @Colombiailove. La cuenta fue cerrada, pero estoy segura de que, si la Fiscalía se toma su trabajo en serio, dará con el dueño de la cuenta”, escribió.

¿Cuáles son las hipótesis?

Por estas amenazas, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, señaló que el Gobierno ofrece una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos a quien brinde información sobre los responsables de las intimidaciones contra candidatos a la Presidencia. Asimismo, rechazó “categóricamente cualquier amenaza contra cualquier candidato presidencial. Es inaceptable cualquier intimidación a la democracia y a la estabilidad del país”. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, escribió en su cuenta de X que “las autoridades están actuando para esclarecer los hechos y reforzar la protección” de la candidata. Lea también: Denuncian amenazas de muerte contra Paloma Valencia; una corona fúnebre con su rostro comenzó a circular La investigación está ahora en manos de las autoridades competentes. Solo entidades con capacidad tecnológica podrán rastrear la huella digital del perfil que publicó las imágenes y dar con la identidad real de los responsables, independientemente de que la cuenta ya no esté activa. Por otro lado, distintas cuentas en redes sociales señalan que la publicación habría sido creada con inteligencia artificial. Aun si eso fuera cierto, la amenaza está hecha. Las alarmas se encienden aún más en medio de esta contienda electoral, marcada por hechos de violencia. Es más, se está asegurando, por distintas cuentas en redes sociales, que dicha fotografía es real, pero no es con el nombre de Valencia. En su mayoría, son cuentas alineadas con el petrismo que comparten contenidos en que se llaman “bodegas” o ejércitos digitales.

En ocasiones anteriores, el presidente Petro le ha reclamado a la Fiscalía que actué —y así lo ha hecho— cuando usuarios en redes han hecho amenazas en su contra. Se esperaría que la Fiscalía actúe con la misma celeridad en estos casos y que, frente al antecedente del magnicidio de Miguel Uribe, se tomen las medidas necesarias para la protección de los candidatos.

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