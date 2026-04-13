¿Quién amenazó a Paloma Valencia? Hay rastros en redes sociales de una cuenta eliminada

Tras las recientes amenazas que han sacudido la campaña presidencial —entre ellas, una difundida en redes sociales, en la que se compartieron imágenes de una corona fúnebre con la leyenda “Descanse en paz”, junto al nombre de la candidata presidencial Paloma Valencia— surge una pregunta: ¿cuál es el origen de la publicación? ¿Quiénes están detrás?
Y es que no fue solamente el nombre de Valencia el que apareció en una imagen con este tipo de amenaza; también circuló otra con la del candidato Abelardo de la Espriella.
Este fin de semana, el expresidente Álvaro Uribe a través de sus redes sociales, en el que dio a conocer la amenaza.
Puede leer: Miguel Uribe Londoño demandará al Estado por el magnicidio de su hijo, Miguel Uribe Turbay
La publicación incluía una fotografía de la candidata en blanco y negro, su fecha de nacimiento y el año 2026. Uribe calificó a los responsables como “bandidos cobardes” y exigió mayor protección para Valencia: “Todos tenemos que cuidar a Paloma. ¿Por qué hay redes que se prestan para esto?”.