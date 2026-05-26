El mapa de “pesos pesados” que apoyan a Paloma, Abelardo y Cepeda

A pocos días de la primera vuelta presidencial, la candidata Paloma Valencia recibió un apoyo simbólico y poderoso, en el mejor sentido de la palabra, pues se trata de la más reciente Premio Nobel de Paz, la líder de la oposición venezolana María Corina Machado. Al encuentro asistió también María Claudia Tarazona, viuda del asesinado Miguel Uribe Turbay.
“No vamos a caer en el abismo hondo por el que se fue Venezuela, vamos a luchar por nuestra democracia, por nuestra libertad”, dijo Valencia en un video junto a Tarazona y Machado, quien expresó: “Esta lucha que estamos dando es por nuestros hijos para que puedan tener naciones llenas de oportunidades”.
Este apoyo, como suele ocurrir en todas las campañas políticas en la recta final, busca influir el voto de los indecisos y ratificar los votos de base. Así como Machado, que es una figura apreciada en el continente, hay otros “pesos pesados” que rodean las campañas de los tres punteros de las encuestas, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Hay políticos tradicionales, por supuesto, pero también artistas e influencers.
Este es el mapa de las alianzas más mediáticas que han hecho esos tres candidatos.