Alcaldes del Oriente antioqueño ya se reunieron con la ANI, pero poco quedó en concreto

Estas obras habían sido priorizadas, ya están los diseños, hay presupuestos elaborados y la ANI había manifestado su intención de llevarlas a cabo ; no obstante, aparentemente una orden del presidente Gustavo Petro habría cambiado la decisión.

La cita pretendía argumentar ante la Agencia Nacional de Infraestructura la importancia de destinar 121.000 millones de pesos de excedentes originados en el cobro de los peajes en esta parte del país para siete proyectos viales que consideran importantes.

La tan esperada reunión de una comisión de alcaldes del Oriente antioqueño con la Agencia Nacional de Infraestructura , que finalmente se hizo este lunes, terminó con un sabor agridulce, pues no hubo logros concretos.

El argumento es que está próxima a culminar, el próximo 31 de julio, el grupo con el concesionario Devimed y que por tanto sería contraproducente iniciarlas.

Ante esto, varios alcaldes han tratado de convencer al Gobierno Nacional de seguir adelante, mediante fórmulas como la celebración de un otrosí con el concesionario.

Para ello le han pedido cita al presidente de la entidad, Óscar Javier Torres. La primera vez el encuentro iba a ser el 8 de mayo, aprovechando que tenían otro compromiso en Bogotá, pero el funcionario les dijo que no podía y les dijo que el 14 de mayo a las 3:00 p.m., pero al llegar la fecha, les notificó que no podría por temas de agenda y en cambio propuso que fuera el 20 de mayo, en el Oriente antioqueño, pues quería ver en terreno algunas obras.

No obstante, a última hora canceló y la cita quedó para este 25 de mayo en las oficinas de la ANI localizadas en la avenida El Dorado, de Bogotá; solo que Torres no asistió, sino que los atendieron dos subalternos.

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Al encuentro asistieron el director jurídico de la ANI, Alberto Franco, y el asesor Carlos Bustamante; también, la alcaldesa de La Ceja, María Ilbed Santa; los mandatarios de Guarne, Mauricio Grisales; de San Vicente, Nelson Henao, y de Rionegro, Jorge Rivas, lo mismo que dos secretarios de Marinilla y delegados de la Asociación de Ciudades Intermedias.

Si bien la comisión regional pudo manifestar sus propuestas, no hubo respuestas claras que lleven a pensar que sus solicitudes serán atendidas.

“No se avanzó como quisiéramos porque queríamos que nos mostraran una línea clara de cómo se van a invertir los recursos si se termina la concesión”, dijo Rivas.

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Lo que sí quedó claro es que parece completamente descartada para la ANI la posibilidad de firmar un otrosí con el concesionario Devimed para acometer las obras que se quieren.

En el aire quedó la propuesta de que por lo menos parte de la plata se ejecute pronto, ante lo cual los representantes de la ANI dejaron abierta la puerta. El temor para los alcaldes es que, de lo contrario, los excedentes vayan al Tesoro Nacional y se pierdan para el Oriente.

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“Quedamos a la expectativa de que se definan los mecanismos para que con esos recursos de los peajes podamos realizar estas obras, pero no hay una seguridad plena”, puntualizó Rivas.