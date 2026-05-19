Uribe suspende agenda en Medellín por protesta frente a su casa y señala a seguidores de Cepeda: “una actitud hostil”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez acaba de anunciar en X que suspende su agenda política en Medellín por cuenta de un “grupo numeroso” de personas que protestaría frente a su casa.
“Suspendí la agenda de Medellín y voy de regreso a la casa porque un grupo numeroso se ha agolpado cerca de la puerta. Están dirigidos por un parlamentario electo de apellido Muriel, elegido también por votos impuestos por el terrorismo”, dio a conocer en el trino.
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