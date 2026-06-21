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Videos | Así celebraron en las calles la victoria de Abelardo de la Espriella en el preconteo de la segunda vuelta presidencial

En Bucaramanga, Barranquilla, Bogotá y Medellín se han reportado algunas celebraciones de la victoria en las urnas del candidato De la Espriella.

  • En diversas ciudades se han dado aglomeraciones de ciudadanos celebrando la victoria de Abelardo de la Espriella. Foto: Camilo Suárez
    En diversas ciudades se han dado aglomeraciones de ciudadanos celebrando la victoria de Abelardo de la Espriella. Foto: Camilo Suárez
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Los colombianos han hablado en las urnas y, en una reñida contienda electoral, el preconteo ha arrojado al abogado Abelardo de la Espriella como el ganador de la segunda vuelta presidencial. En las calles ya se han movilizado ciudadanos festejando la victoria del candidato.

De la Espriella fue el vencedor en las urnas con una apretada diferencia de menos de 250.000 votos, algo que tuvo en vilo a los colombianos boletín tras boletín. El jurista logró 12.945.974 votos sobre 12.699.619 de Iván Cepeda.

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Ese resultado desbordó la alegría de los seguidores del candidato avalado por firmas, quienes han salido a las calles a celebrar la victoria del litigante.

Una de las más eufóricas ha sido Medellín, punto importante para la victoria del opositor a Gustavo Petro. Allí los ciudadanos han salido a los balcones de los edificios con banderas y pitos haciéndose sentir.

También han salido con sus carros y motocicletas a las calles con banderas y camisetas de la Selección Colombia expresando alegría por lo logrado en las urnas.

Simpatizantes del jurista salieron a las calles a festejar la victoria en las urnas. Foto: Camilo Suárez
Simpatizantes del jurista salieron a las calles a festejar la victoria en las urnas. Foto: Camilo Suárez
Desde los carros, los antioqueños salieron a celebrar la victoria de Abelardo de la Espriella. Foto: Camilo Suárez
Desde los carros, los antioqueños salieron a celebrar la victoria de Abelardo de la Espriella. Foto: Camilo Suárez

En Bogotá, pese a que hubo una victoria del aspirante del oficialismo, los seguidores de De la Espriella no sólo se han tomado calles sino que en lugares como el Parque de la 93 han salido en multitud a cantar el himno de Colombia.

Así salieron en Bogotá a celebrar la victoria del abogado. Foto: Colprensa
Así salieron en Bogotá a celebrar la victoria del abogado. Foto: Colprensa

Otras ciudades como Bucaramanga y Cali también han tenido manifestaciones de alegría por parte de ciudadanos que han salido en carros, motos, buses escalera o se han aglomerado en las respectivas sedes de campaña con banderas de Colombia.

El punto de la mayor concentración es Barranquilla, donde los ciudadanos esperan ansiosamente desde La Ventana al Mundo el pronunciamiento del presidente electo durante los siguientes cuatro años.

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Bloque de preguntas y respuesta:

¿Cómo celebraron los seguidores de Abelardo de la Espriella su victoria en las elecciones de 2026?
Tras conocerse el resultado del preconteo, seguidores de Abelardo de la Espriella salieron a las calles de varias ciudades del país con caravanas, banderas, pitos y concentraciones públicas para festejar la victoria del nuevo presidente electo.
¿En qué ciudades hubo celebraciones por el triunfo de Abelardo de la Espriella?
Las principales celebraciones se registraron en Medellín, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y Cali, donde ciudadanos se congregaron en calles, parques y sedes de campaña para expresar su apoyo al presidente electo.
¿Cómo fueron las celebraciones en Medellín tras las elecciones presidenciales?
En Medellín, los simpatizantes de Abelardo de la Espriella celebraron desde balcones, vehículos y motocicletas, utilizando banderas de Colombia, camisetas de la Selección y caravanas que recorrieron distintos sectores de la ciudad.
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