Cinco alertas que disparó Cepeda en entrevista con María Jimena

En los más de 85 ‘tarimazos’ que el candidato presidencial Iván Cepeda ha dado a lo largo del país, en medio de discursos —que escribe muy temprano todas las mañanas, dice—, ha intentado presentar su programa de gobierno, pero muy por encima. A pocas semanas de la primera vuelta que será el 31 de mayo, hay más cada vez más preguntas y cuestionamientos sobre sus propuestas, posiciones y capacidad de ejecución.
Durante estos meses de campaña, el candidato del Pacto Histórico ha esquivado críticas y ha intentado imponer condiciones a la hora de participar en debates presidenciales, para solo citar un ejemplo reciente. Esto ha generado reparos entre varios de sus contendores, quienes consideran que esas posturas limitan la confrontación de ideas en un escenario clave para el futuro del país.
Asimismo, críticos cuestionan su falta de respuestas; no acepta responsabilidad política en los resultados que ha arrojado el Gobierno que defiende. Al mismo tiempo, capitaliza los logros del Ejecutivo que ha movido el aparato estatal a su favor. Varios funcionarios de ministerios y entidades hacen campaña abiertamente por él, empezando por el propio presidente Gustavo Petro.
El espectro de “lavadas de manos” de Cepeda es amplio. Por ejemplo, tiene una postura “tibia” frente a denuncias de presunto acoso sexual que involucran a funcionarios del Ejecutivo y ha mostrado una actitud ambigua. En las pocas entrevistas que concede, Cepeda evita fijar una postura contundente sobre la Constituyente; impone condiciones para su participación en debates televisivos; evade autocríticas sobre la política de “paz total”.
Ante este panorama, EL COLOMBIANO contrastó cinco puntos clave que el candidato del petrismo dijo en una entrevista reciente María Jimena Duzán y que, según críticos, prenden alertas. Sobre todo porque falta muy poco tiempo para la primera vuelta que está a menos de 40 días. Nunca antes en la historia reciente de las campañas, un candidato había evadido tantos cuestionamientos queriendo imponer su narrativa.
Tampoco hay registros recientes de que un candidato haya querido imponer el orden, lista de temas y hasta tiempo de un debate presidencial. Ha habido, claro, presidentes que han evadido debates como en su momento el expresidente Iván Duque en 2018 contra Gustavo Petro. O más recientemente, la actitud que tomó el fallecido exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, quien en plena segunda vuelta se fue a Miami por supuestas amenazas.
Cepeda, sin embargo, ha repetido comportamientos que él y sus copartidarios han criticado desde hace décadas.