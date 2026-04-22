Acusación de presiones de grupos armados a votar por Iván Cepeda terminó en pelea con Paloma Valencia

El pulso político entre Iván Cepeda y Paloma Valencia volvió a escalar en el Congreso, esta vez en medio de acusaciones cruzadas sobre supuestas presiones de grupos armados en favor de una candidatura presidencial. El enfrentamiento, que tuvo lugar durante una plenaria del Senado, sumó un nuevo capítulo a la ya tensa relación entre ambos dirigentes, en plena antesala de la contienda electoral. La controversia se intensificó luego de que Cepeda condicionara su participación en debates públicos a un cara a cara exclusivo con Valencia y el también aspirante Abelardo de la Espriella. La propuesta fue cuestionada por distintos sectores políticos, que consideran que un candidato no debería limitar el número de contradictores. Valencia reaccionó con dureza a través de su cuenta en la red social X, donde afirmó que “un demócrata no escoge a sus contradictores, los enfrenta a todos”.

Sin embargo, el punto más álgido de la contienda se dio en el recinto legislativo, cuando Valencia reiteró señalamientos sobre supuestas presiones armadas en algunas regiones del país para favorecer la votación de Cepeda, candidato del Pacto Histórico. Ante esto, el senador pidió explicaciones y exigió pruebas. Siga leyendo: Las veces que Iván Cepeda criticó a Rodolfo Hernández por no ir a debates “Esa es una aseveración absolutamente temeraria y que usted no puede probar”, afirmó Cepeda durante su intervención. El congresista calificó las acusaciones como “supremamente graves” y sostuvo que hasta el momento no se ha presentado evidencia que respalde dichas denuncias. En su discurso, insistió en que se trata de afirmaciones “calumniosas” que afectan no solo su campaña, sino también la legitimidad del proceso democrático.

La respuesta de Valencia no se hizo esperar. Desde su curul, cuestionó a Cepeda sobre si desconocía los pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo. “¿Usted no lee los comunicados de la Defensoría del Pueblo? ¿Es que ya no le gusta la defensora?”, preguntó, sugiriendo que existirían reportes sobre presuntas coacciones a electores en su favor.

Además, la senadora del Centro Democrático anunció que en próximos escenarios presentará lo que calificó como una metodología de análisis similar a la que en el pasado permitió destapar el fenómeno de la parapolítica en Colombia. Según dijo, espera que, de confirmarse irregularidades, se actúe con la misma contundencia judicial. Conozca: “Estamos listos para debatir, ¿y usted?”: respuesta de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella a dardo de Iván Cepeda En un tono aún más crítico, Valencia se refirió a una supuesta “política de presión de fusiles”, insinuando la participación de grupos ilegales en el proceso electoral.

¿Qué dijo la defensora del pueblo por las acusaciones de Paloma Valencia en contra de Iván Cepeda y Pacto Histórico?

Las afirmaciones generaron inmediata reacción institucional. La defensora del Pueblo, Iris Marín, desmintió de forma tajante que su entidad haya emitido informes que respalden lo dicho por Valencia. A través de un pronunciamiento público, aseguró que no existe ningún documento oficial que dé cuenta de coacciones armadas a favor de Cepeda. Entérese: ¿Qué dice la ley sobre los debates presidenciales? Estos son los proyectos que han buscado la asistencia obligatoria de los candidatos “La Defensoría del Pueblo no ha publicado ningún informe o comunicado que dé cuenta de una supuesta coacción de grupos armados en contra de los electores y en favor del candidato Iván Cepeda, y tampoco tiene información que permita sostenerlo”, señaló Marín. Su intervención buscó frenar la difusión de versiones no verificadas y evitar que se profundice la desinformación en medio del ambiente electoral.

La funcionaria también hizo un llamado a la responsabilidad de los actores políticos, insistiendo en la necesidad de preservar la calidad del debate público. Subrayó que el papel de la Defensoría se centra en garantizar condiciones de democracia, prevenir la violencia política y combatir la estigmatización. En esa línea, pidió a las campañas actuar de manera que promuevan un proceso electoral “libre y en paz”.

¿El encuentro entre Paloma Valencia e Iván Cepeda en el Congreso anticipa cómo serían los debates?

Más allá de las acusaciones, el desacuerdo entre Cepeda y Valencia también refleja visiones opuestas sobre cómo deben desarrollarse los debates presidenciales.

Durante la plenaria, el senador del Pacto Histórico reiteró que su interés es confrontar directamente a quienes considera sus principales contradictores ideológicos. “El problema es con ustedes. Tenemos una visión totalmente distinta del país y la vamos a discutir”, sostuvo.

Por su parte, Valencia defendió una postura más amplia e incluyente. Propuso realizar un debate de control político en el Congreso con la participación de otros aspirantes presidenciales como Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras. Según argumentó, el país tiene derecho a escuchar diversas voces en igualdad de condiciones, especialmente en un momento clave para la democracia.