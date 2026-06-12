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La escritora Laura Restrepo relanza su novela Historia de un entusiasmo escrita hace 40 años

Hace cuatro décadas cumplió este libro que vuelve ahora a librerías en una edición conmemorativa.

  • Este libro de Laura Restrepo cumplió 40 años. FOTOS Colprensa
    Este libro de Laura Restrepo cumplió 40 años. FOTOS Colprensa
Colprensa
hace 1 hora
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Por Sergio Villamizar
Colprensa

Son cuatro décadas las que han pasado desde que Laura Restrepo publicó Historia de un entusiasmo, un relato de una paz que pudo cambiar la historia de Colombia.

Pese al paso de los años, continúa siendo una de las obras más leídas de la autora colombiana, quien 18 años después ganaría el Premio Alfaguara de Novela por su obra Delirio, la misma, que el año pasado Netflix llevaría a la pantalla en formato de serie.

Tras cuatro de décadas, en las que no se ha dejado de publicar nuevas ediciones, se presenta una reedición conmemorativa de este libro que es considerada una de las obras más importantes del periodismo narrativo colombiano y ofrece una nueva lectura sobre los primeros intentos de negociación entre el Estado y el M-19.

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Pero además, Historia de un entusiasmo incorpora un capítulo inédito en el que Laura Restrepo revisita, cuatro décadas después, las preguntas que aún persisten sobre la paz en Colombia.

A cuarenta años de su publicación y cuatro décadas después de que la autora viviera y documentara los hechos que relata, el libro regresa para ofrecer una mirada imprescindible sobre uno de los capítulos más significativos y complejos de la historia contemporánea de Colombia.

Laura Restrepo fue protagonista y testigo de un momento excepcional: los primeros diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del M-19 en 1984. Fruto de esa experiencia nació un texto que desafía las fronteras entre el periodismo, la crónica y la literatura.

Historia de un entusiasmo reconstruye el clima político y emocional de aquellos meses en los que parecía posible alcanzar una salida negociada al conflicto. Con una escritura precisa y profundamente humana, Restrepo retrata las expectativas, los acuerdos, las tensiones, las alianzas y las traiciones que marcaron un proceso que despertó esperanzas colectivas y terminó enfrentándose a la desilusión.

Esta edición conmemorativa no solo recupera el texto original. También incorpora un capítulo especial y actualizado en el que Laura Restrepo, junto a Camilo González Posso, vuelve sobre los acontecimientos que narró hace cuarenta años para examinarlos a la luz del presente. Desde la distancia que ofrece el tiempo, la autora reflexiona sobre las expectativas de aquella época, los aprendizajes que dejaron los intentos de negociación y los desafíos que siguen marcando la conversación nacional sobre la paz y la reconciliación.

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El resultado es un diálogo entre dos momentos históricos: la Colombia que soñaba con poner fin a la violencia en los años ochenta y el país que hoy continúa interrogándose sobre cómo construir acuerdos duraderos. Más que una reconstrucción histórica, el libro es el retrato íntimo de un país que intentaba imaginar un futuro distinto. Su vigencia resulta especialmente reveladora en una Colombia que continúa reflexionando sobre la paz, la memoria y las heridas de la violencia. Leído hoy, el texto permite reconocer las continuidades, los avances y las preguntas que siguen abiertas cuatro décadas después.

Esta edición conmemorativa es la oportunidad de descubrir una faceta esencial de Laura Restrepo: la de periodista e investigadora rigurosa que encontró en la literatura una forma de comprender las complejidades del poder, los conflictos y las emociones colectivas.

En estas páginas ya están presentes muchas de las preocupaciones que posteriormente atravesarían novelas fundamentales como Leopardo al sol, La novia oscura, Delirio, Los Divinos y Canción de antiguos amantes.

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Una oportunidad para acercar esta obra a nuevas generaciones de lectores interesados en comprender la historia reciente del país desde una perspectiva distinta: la de una escritora que convirtió la observación directa de los acontecimientos en una narración vibrante y profundamente literaria.

En tiempos de polarización y debates sobre el pasado nacional, este libro recuerda que la historia no solo se escribe con documentos y fechas, sino también con las ilusiones, contradicciones y expectativas de quienes la vivieron.

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