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Elon Musk se convierte en el primer billonario del mundo, tras debut de SpaceX en bolsa a US$150

Las acciones de SpaceX abrieron a US$150 en el Nasdaq, con una OPI récord de US$75.000 millones que convirtió a Elon Musk en el primer billonario de la historia.

  • SpaceX debutó en el Nasdaq con acciones a US$150, una OPI récord de US$75.000 millones y Elon Musk como el primer billonario del mundo. FOTO: Getty.
    SpaceX debutó en el Nasdaq con acciones a US$150, una OPI récord de US$75.000 millones y Elon Musk como el primer billonario del mundo. FOTO: Getty.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 1 hora
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Este viernes 12 de junio fue un día que Wall Street no olvidará fácilmente. Las acciones de SpaceX, la empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk, abrieron a US$150 en el Nasdaq a las 11:46 a. m. (hora de Nueva York), un 11% por encima del precio de oferta fijado en US$135, y llegaron a tocar los US$168,75 en su primera jornada de negociación.

Con ese precio, la capitalización bursátil de SpaceX superó los US$2 billones de dólares. Y Elon Musk, cuya fortuna rondaba los US$970.000 millones el jueves según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, se convirtió en el primer billonario de la historia humana.

Siga leyendo: SpaceX de Musk sale a bolsa a $135 por acción; la mayor oferta de la historia

La mayor OPI de la historia: US$75.000 millones en un solo día

La salida a bolsa de SpaceX no solo fue la más grande del mundo por el monto recaudado, también generó una demanda sin precedentes. Instituciones e inversores minoristas solicitaron más de US$350.000 millones en acciones, una cifra que cuadruplicó la oferta disponible.

Alrededor del 70% de las acciones vendidas a instituciones se asignaron a inversores de largo plazo, conocidos como “long-only”, y a fondos soberanos. Entre los grandes interesados estuvieron BlackRock, que intentó comprar cerca de US$5.000 millones en acciones; el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí; y la Autoridad de Inversiones de Kuwait, que realizaron pedidos de entre US$1.000 y US$5.000 millones cada uno.

Sin embargo, cerca de un tercio de las empresas que solicitaron acciones no recibió ninguna asignación. Y los inversores minoristas, que generaron una demanda de más de US$100.000 millones, recibieron apenas US$15.000 millones en acciones.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase lideraron la operación, en la que participaron otros 18 bancos.

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