Claudia López anuncia apoyo a Iván Cepeda en segunda vuelta: “no es una adhesión, es un voto de confianza”

Sentados uno al lado del otro, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López anunció su voto por Iván Cepeda, del Pacto Histórico. “Nuestro voto independiente fue elegir un gobierno progresista dispuesto a enmendar los errores, defender los logros y agregar lo necesario para que Colombia pueda vivir con seguridad, paz, justicia social, productividad, sector público y privado que de manera armónica y respetuosa generen empleo, oportunidades, paguen impuestos, derrotemos la corrupción y tengamos esa vida digna que nos ha prometido el Estado Social de Derecho de la Constitución de 1991”, dijo.

En días pasados, la política de centro y excandidata presidencial había criticado fuertemente a De la Espriella: su política, su historial y los escándalos asociados a su nombre y empresas. En ese orden de ideas, se presumía que no apoyaría al derechista. Sin embargo, quedaba sobre la mesa la pregunta de si apoyaría a Cepeda o, como Sergio Fajardo, prefería guardar su intención de voto. Incluso, estaba frente a ella la posibilidad de promover el voto en blanco. Puede leer: Así se mueven Cepeda y De la Espriella a cinco días del voto final Ante la nueva alianza, López aseguró: “No es una adhesión, es un voto de confianza”, y recordó la trayectoria política de Cepeda, a quien conoce desde hace más de tres décadas trabajando codo a codo en el Congreso. “Nos conocemos, defendimos causas justas, son más de tres décadas de dar luchas sociales y políticas juntos. Yo sé que el talante sereno, serio, conciliador y concertador de Iván no es una cosa de campaña, no es por estas tres semanas, a mi me consta, por más de treinta años, que ese es su carácter, su estilo de trabajo y su compromiso por la vida”, agregó. Y es que ambos se conocieron cuando López hizo parte del movimiento estudiantil que promovió la constituyente de 1991, uno de los mayores logros de la política de centro.

En ese orden de ideas, la excandidata presidencial, exalcaldesa y excongresista aseguró que su voto es “independiente” y “responsable”, y que confía en que en un eventual gobierno de Cepeda el candidato cuidará la Constitución del 91 y los derechos y libertades de los ciudadanos. “Iván nunca en su vida ha empuñado un arma, sino la ley, la democracia, el voto limpio, la voz firme y la fuerza serena. Y es ese corazón conciliador el que necesita hoy Colombia y el que me permite sentarme aquí, con la tranquilidad y confianza, de decirle a Colombia que nuestro voto independiente puede elegir un gobierno progresista que está dispuesto a enmendar los errores y profundizar los aciertos. Reconozco su talante serio y conciliador”, explicó López. Entérese: Estado de salud de Iván Cepeda vuelve al centro del debate tras pedidos de transparencia sobre sus exámenes médicos Por parte de Cepeda, aseguró que su Gobierno sí se volcaría a reparar errores de la actual administración, sobre todo los relacionados con la corrupción y la crisis fiscal. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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