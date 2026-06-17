Claudia López anuncia apoyo a Iván Cepeda en segunda vuelta: “no es una adhesión, es un voto de confianza”

Sentados uno al lado del otro, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López anunció su voto por Iván Cepeda, del Pacto Histórico.
“Nuestro voto independiente fue elegir un gobierno progresista dispuesto a enmendar los errores, defender los logros y agregar lo necesario para que Colombia pueda vivir con seguridad, paz, justicia social, productividad, sector público y privado que de manera armónica y respetuosa generen empleo, oportunidades, paguen impuestos, derrotemos la corrupción y tengamos esa vida digna que nos ha prometido el Estado Social de Derecho de la Constitución de 1991”, dijo.