Estado de salud de Iván Cepeda vuelve al centro del debate tras pedidos de transparencia sobre sus exámenes médicos

La condición médica del candidato presidencial Iván Cepeda volvió a instalarse en el debate político y mediático en plena campaña electoral, no por un anuncio reciente sobre su estado de salud, sino por las preguntas alrededor de la divulgación de los controles clínicos que el propio aspirante aseguró tener al día.
El senador del Pacto Histórico, de 63 años, ha hablado públicamente en varias ocasiones sobre los tratamientos oncológicos que enfrentó en años recientes y ha insistido en que su decisión de competir por la Presidencia se tomó bajo seguimiento médico permanente.