Estado de salud de Iván Cepeda vuelve al centro del debate tras pedidos de transparencia sobre sus exámenes médicos

La condición médica del candidato presidencial Iván Cepeda volvió a instalarse en el debate político y mediático en plena campaña electoral, no por un anuncio reciente sobre su estado de salud, sino por las preguntas alrededor de la divulgación de los controles clínicos que el propio aspirante aseguró tener al día. El senador del Pacto Histórico, de 63 años, ha hablado públicamente en varias ocasiones sobre los tratamientos oncológicos que enfrentó en años recientes y ha insistido en que su decisión de competir por la Presidencia se tomó bajo seguimiento médico permanente.

Le puede interesar: “Ojalá gane el compañero Cepeda, porque ahí sí los vamos a apretar otros 4 años”: disidente Rogelio Benavides Los antecedentes médicos del senador se remontan a 2018, cuando fue diagnosticado con cáncer de colon en etapa temprana. En ese momento fue sometido a cirugías y sesiones de quimioterapia. Años después, en 2021, los médicos detectaron una lesión cancerígena en el hígado, lo que obligó a un nuevo tratamiento oncológico que se extendió durante varios meses hasta una intervención quirúrgica realizada en enero de 2022. En una entrevista concedida ese año a El Tiempo, Cepeda habló públicamente sobre el proceso que atravesaba. “Este cáncer, debo decirlo, no es necesariamente una enfermedad fatal hoy en día”, afirmó entonces. También sostuvo que “la medicina y la ciencia han avanzado mucho. Si esto se afronta con disciplina y paciencia, se sale adelante”.

Hace dos meses, Cepeda aseguró que “como lo he informado de manera rigurosa y responsable, mi decisión de asumir la candidatura presidencial por el Pacto Histórico, se ha hecho sobre la base de estrictos controles médicos que son verificables”. Sin embargo, desde entonces no se han conocido documentos médicos, conceptos de especialistas ni pronunciamientos públicos de su equipo tratante que permitan verificar esas afirmaciones. Según reportó La Silla Vacía, el medio solicitó directamente a la campaña y al candidato acceso a información médica o a una declaración oficial de los médicos tratantes, pero después de varios intentos realizados entre marzo y mayo no obtuvo respuesta. Lea además: “Ojalá gane el compañero Cepeda, porque ahí sí los vamos a apretar otros 4 años”: disidente Rogelio Benavides La discusión sobre la salud del candidato tomó fuerza desde marzo de este año, cuando Cepeda anunció a Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial.

Más allá de la decisión política, el debate se concentró en el papel constitucional de la Vicepresidencia frente a eventuales incapacidades temporales o permanentes del jefe de Estado. El tema llegó incluso a programas radiales de alcance nacional. En Blu Radio, el periodista Néstor Morales afirmó que “el estado de salud de Iván Cepeda debería ser un asunto serio de debate político”, lo que provocó una reacción inmediata del candidato. Cepeda respondió que “la condición de la salud de toda persona es un asunto que debe ser tratado de la manera más responsable por los medios de comunicación”.

En el mismo mensaje, el candidato agregó que “cualquier duda sobre la salud de una persona sembrada con base en una especulación o rumor, genera representaciones falsas sobre la capacidad idónea para ejercer en forma óptima una función en la vida pública”. Por el momento no hay más pronunciamientos. Amplíe información: “Están presionando en los territorios para votar por Cepeda”: Claudia López en debate presidencial Bloque de preguntas y respuestas