CNE confirma resultados presidenciales con menos del 0,7% de reclamaciones: así quedó el escrutinio

Según el organismo, el proceso avanzó con el 99,98 % de las más de 122.000 mesas instaladas en todo el país ya escrutadas , mientras que la coincidencia entre el preconteo y los resultados oficiales alcanzó el 99,94 % , una cifra que fue destacada como reflejo de estabilidad en el proceso electoral, ya que las reclamaciones presentadas por las campañas no superaron el 0,7 % de las mesas .

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio por finalizado el proceso de consolidación, verificación y declaración oficial de los resultados de la primera vuelta presidencial, en un cierre que la autoridad calificó como plenamente regular y con altos estándares de coincidencia entre el conteo preliminar y el escrutinio definitivo .

Con el 100 % del preconteo consolidado, la autoridad electoral oficializó además los nombres de los dos aspirantes que pasarán a disputar la segunda vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, quien obtuvo el 43,73 % de los votos, y Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, con el 40,91 %.

El presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz Romero, resaltó el papel de las instituciones y de la ciudadanía durante la jornada electoral. “Quiero agradecer profundamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Fuerza Pública, a las Gobernaciones y Alcaldías, pero especialmente a las y los ciudadanos colombianos residentes dentro y fuera del país por acudir a las urnas con respeto, compromiso y esperanza. Gracias por entender que cada voto es una voz que construye nuestra identidad como nación”, afirmó.

Con el cierre del escrutinio, la Sala Plena del CNE también anunció una medida orientada a reforzar la vigilancia en la segunda vuelta. Las campañas podrán acreditar hasta dos testigos por cada mesa de votación y dos por cada comisión escrutadora, tanto dentro como fuera del país, con el objetivo de ampliar los mecanismos de control ciudadano durante la jornada.

El organismo explicó que los partidos tendrán plazo para postular sus testigos electorales hasta el 12 de junio en el exterior y hasta el 18 de junio a las 5:00 de la tarde en Colombia.

El CNE reiteró su compromiso con la transparencia del proceso electoral y llamó a la participación masiva en la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio, en la que quedará definido el nuevo presidente de la República.