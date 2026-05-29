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CNE reporta cifra récord de 373.612 testigos electorales para elecciones presidenciales

La cifra supera en más del 100 % los registros de 2022 y permitirá cubrir casi todas las mesas de votación del país.

  • CNE reporta cifra récord de 373.612 testigos electorales para elecciones presidenciales
El Colombiano
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hace 3 horas
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El Consejo Nacional Electoral informó que para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo fueron registrados 373.612 testigos electorales postulados por los partidos y movimientos políticos que participan en los comicios.

Según el organismo electoral, la cifra permitirá cubrir el 98,31% de las más de 122.000 mesas habilitadas en todo el país, convirtiéndose en el mayor número de testigos reportado para unas elecciones presidenciales en Colombia.

El director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE, José Antonio Parra, explicó que, tras el cierre del proceso de postulación, inició la etapa de acreditación de los ciudadanos que ejercerán labores de observación y control durante la jornada democrática.

Según el organismo electoral, el cubrimiento alcanzará el 98,31% de las mesas habilitadas en Colombia durante la jornada democrática. FOTO: Robinson Sáenz.
Según el organismo electoral, el cubrimiento alcanzará el 98,31% de las mesas habilitadas en Colombia durante la jornada democrática. FOTO: Robinson Sáenz.

Sáenz Vargas, Robinson / Alexander Betancur

El funcionario señaló que el Consejo Nacional Electoral ya adelanta la expedición de las resoluciones y credenciales necesarias para que los testigos puedan estar presentes en los puestos de votación asignados.

Conozca: Ley seca, cierre de fronteras, controles policiales: conozca las medidas de seguridad para las elecciones 2026

Además, el reporte evidenció un incremento histórico frente a las elecciones presidenciales de 2022. De acuerdo con el CNE, hubo 191.000 registros adicionales, lo que representa un aumento del 105,3% frente al anterior proceso electoral.

Las elecciones presidenciales del 31 de mayo definirán al próximo presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026-2030.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos testigos electorales fueron registrados para las elecciones presidenciales?
El CNE reportó 373.612 testigos electorales inscritos para las presidenciales del 31 de mayo.
¿Qué porcentaje de mesas cubrirán los testigos electorales?
Según el CNE, la cobertura alcanzará el 98,31 % de las más de 122.000 mesas habilitadas en Colombia.
¿Cuánto aumentó la cifra frente a 2022?
El registro creció en 191.000 testigos adicionales, un aumento del 105,3 % frente a las presidenciales de 2022.
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