Rescatan a dos personas que cayeron en falsa oferta de empleo: estaban secuestradas y eran obligadas a crear contenido sexual en Medellín

Buscar trabajo terminó convirtiéndose en un secuestro. Dos personas respondieron a una oferta laboral y terminaron retenidas contra su voluntad en una vivienda del corregimiento San Antonio de Prado, en Medellín, donde permanecieron secuestradas desde el pasado 4 de junio.
Según la investigación del Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía, durante más de un mes las víctimas fueron obligadas a producir contenido para plataformas de adultos mientras permanecían vigiladas y aisladas del exterior.
El caso solo comenzó a esclarecerse cuando un familiar denunció la desaparición de una de ellas. Tras varias semanas de seguimiento, las autoridades ubicaron la vivienda y realizaron el operativo que permitió su rescate.
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