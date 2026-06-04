No se deje engañar: Registraduría confirma que mensajes sobre cambios de puesto de votación son falsos

Leticia Orrego, concejala de Medellín y ex egistradora especial de la ciudad, hizo una denuncia pública y confirmó que a través de correo electrónico y WhatsApp intentan ‘enredar’ a la gente para que, en la segunda vuelta presidencial, se dirijan a un punto de votación distinto. Así lo manifestó en un video que publicó en sus redes sociales. Incluso, puso pantallazos de los mensajes que estarían recibiendo varias personas. “Están suplantando a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hago un llamado a las autoridades públicas para que inicien las investigaciones pertinentes ante un posible fraude al sufragante”, precisó Orrego.

Lea más: Elecciones 2026: Centro Carter pidió respetar resultados y elogió sistema electoral Lo delicado del asunto radica en que esos mensajes estarían llegando a nombre de la misma Registraduría, con el asunto “Cambio de puesto votación segunda vuelta presidencial”. El llamado es a no caer en información falsa que pueda afectar en las próximas votaciones que serán el domingo 21 de junio.

Registraduría se pronunció

La Registraduría salió al paso tras las denuncias sobre supuestos cambios de puestos de votación, y confirmó que se trata de un intento de suplantación. “Estas comunicaciones, en las que está siendo suplantada la entidad, son enviadas desde correos electrónicos como noreply@kamtridit.cz y este tipo de dominios no corresponden a los correos oficiales de la Registraduría Nacional (@registraduria.gov.co)”. También, hizo énfasis en que para la segunda vuelta presidencial no se están realizando nuevas inscripciones para cambiar el lugar de votación, pues el periodo de inscripción de ciudadanos finalizó el 31 de marzo del presente año. “La Registraduría Nacional hace un llamado a los ciudadanos que están recibiendo estos correos electrónicos para que no den crédito a la información allí contenida y se abstengan de abrir el enlace que contiene”, concluyeron en un comunicado oficial.

Es necesario aclarar que en Colombia, el puesto y la mesa de votación habitualmente son los mismos para la primera y la segunda vuelta presidencial, dado que esta última obedece a la continuación del mismo proceso electoral. Por ende, la Registraduría lo dispone de tal forma para que se garantice la logística y se eviten errores o inconsistencias durante la jornada, y también para facilitar el acceso de los sufragantes. Sin embargo, puede haber excepciones a esta norma que produzcan un cambio obligatorio y de último momento: si se detectan fallas de infraestructura en un puesto de votación, si hay situaciones de riesgo mayor, o si el lugar en el que se votó en la primera vuelta ya no está disponible. Dichos cambios serían informados por la Registraduría por medio de sus canales oficiales.

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