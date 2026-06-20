Democracia para todos: ‘grito’ de inclusión para las personas con discapacidad

La democracia solo es plena cuando nadie queda por fuera. Esa fue una de las principales conclusiones del foro “Democracia sin barreras: los derechos políticos de las personas con discapacidad”, un espacio organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que contó con la participación de representantes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidades especializadas y organizaciones sociales donde analizaron los avances y las tareas pendientes en materia de inclusión. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, cerca del 16 % de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. En Colombia, aunque no existe una cifra consolidada y actualizada, las estimaciones muestran que millones de personas enfrentan diariamente barreras para ejercer plenamente sus derechos políticos.

La participación política es un derecho

El Ministerio del Interior recuerda que la participación política no es un privilegio, sino un derecho y también un deber ciudadano. La Constitución de 1991 garantiza que todos los colombianos puedan involucrarse en las decisiones públicas sin discriminación. El artículo 40 establece el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, lo que incluye elegir y ser elegido, acceder a cargos públicos y formar parte de organizaciones políticas y sociales. Además, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, incorporada en Colombia mediante la Ley 1346 de 2009, obliga al Estado a garantizar una participación plena y efectiva en igualdad de condiciones.

Obstáculos y soluciones

Para Cristian Quiroz, presidente del CNE, el problema no es la discapacidad, sino la falta de información y las actitudes de la sociedad. El magistrado precisó el desconocimiento de muchos ciudadanos, que desconocen que en todos los puestos de votación existen medidas para facilitar el sufragio. “Muy pocas personas saben que en todos los puestos de votación hay un cubículo especial para personas con algún tipo de discapacidad, que pueden ir acompañadas cuando tienen alguna condición y que tienen derecho a sufragar de manera libre y tranquila”, señaló. Diana Palma Pardo, coordinadora de la Secretaría Técnica de Discapacidad de Bogotá, destacó que el problema no está en la ausencia de leyes. “No hace falta inventarse más normas, sino aplicar las existentes para cerrar las brechas de participación”, aseguró. Una visión compartida por Nicolás Liendo, de Idea Internacional, quien señaló que una democracia no solo requiere elecciones transparentes, sino elecciones verdaderamente inclusivas.

¿Qué apoyos existen durante las elecciones?

Desde la Registraduría se han implementado medidas para garantizar el acceso al voto: Cubículos preferenciales. Tarjetas electorales en sistema braille para personas con discapacidad visual. Acompañamiento para quienes lo requieran. Atención prioritaria. Adecuación de los puestos de votación. Rafael Antonio Vargas, director de Gestión Electoral de la Registraduría, explicó que la accesibilidad debe estar garantizada incluso cuando haya una sola persona con discapacidad inscrita en un puesto de votación. “Todos debemos estar enfocados en eliminar las barreras”, aseguró.

¿Cuáles son los tipos de discapacidad?

El protocolo electoral para las elecciones de 2026 contempla diferentes tipos de discapacidad y los ajustes razonables para cada caso. Discapacidad visual Incluye personas ciegas o con baja visión. Entre las medidas previstas están: Tarjetas electorales en braille. Posibilidad de acudir con acompañante. Atención prioritaria. Discapacidad auditiva Corresponde a personas sordas o con limitaciones para escuchar. El protocolo contempla: Comunicación clara. Información accesible. Apoyos para facilitar la interacción. Discapacidad física o de movilidad Comprende personas que utilizan silla de ruedas, bastones o tienen limitaciones para desplazarse. Se garantizan: Accesos preferenciales. Espacios adecuados. Prioridad en la atención. Discapacidad intelectual o cognitiva Requiere información comprensible y apoyos para facilitar la toma de decisiones, respetando siempre la autonomía de cada persona. Discapacidad psicosocial Hace referencia a condiciones asociadas con la salud mental que pueden requerir acompañamiento y ajustes razonables durante la jornada electoral. Discapacidad múltiple Se presenta cuando una persona tiene dos o más tipos de discapacidad y necesita medidas complementarias para ejercer sus derechos.

Claves para entender el contexto