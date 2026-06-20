Democracia para todos: ‘grito’ de inclusión para las personas con discapacidad

La democracia solo es plena cuando nadie queda por fuera. Esa fue una de las principales conclusiones del foro “Democracia sin barreras: los derechos políticos de las personas con discapacidad”, un espacio organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que contó con la participación de representantes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidades especializadas y organizaciones sociales donde analizaron los avances y las tareas pendientes en materia de inclusión.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, cerca del 16 % de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. En Colombia, aunque no existe una cifra consolidada y actualizada, las estimaciones muestran que millones de personas enfrentan diariamente barreras para ejercer plenamente sus derechos políticos.