Colombianos en EE. UU. denuncian menos mesas para la segunda vuelta, ¿qué dice la Cancillería?

A menos de tres semanas de las elecciones en segunda vuelta y tras las denuncias que surgieron en el exterior por demoras en los consulados para poder votar, sigue alerta la preocupación de colombianos residentes en Estados Unidos por la logística electoral que se implementaría en los consulados.
En particular, la inquietud está relacionada con una posible reducción en el número de mesas habilitadas para la jornada electoral del próximo 21 de junio.
En una denuncia a la que accedió este diario se señaló que, mientras que durante la primera vuelta presidencial fueron instaladas nueve mesas de votación, para la segunda vuelta podrían habilitarse únicamente cinco en el consulado móvil de Dallas, Texas.