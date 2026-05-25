Colombianos en el exterior denuncian que se quedaron sin votar en el primer día de elecciones por largas filas y retrasos

La apertura de las votaciones presidenciales para los colombianos en el exterior comenzó este lunes 25 de mayo entre reclamos y denuncias de ciudadanos que reportaron fallas en distintos consulados y puestos de votación fuera del país. Las quejas más frecuentes apuntaron a extensas filas, lentitud en las mesas y personas que no alcanzaron a sufragar antes del cierre de la jornada de este lunes.

Los reportes llegaron principalmente desde ciudades de Estados Unidos como Miami, y de Londres, donde usuarios compartieron fotografías y mensajes en redes sociales describiendo lo que consideraron una logística insuficiente frente al alto número de votantes.

A través de esas imágenes, varios ciudadanos manifestaron su descontento por no poder haber ejercido su derecho al voto pese a hacer la fila desde tempranas horas, pues debido a la alta afluencia de personas, no todos alcanzaron a ser atendidos antes de las 4:00 p. m. y, por lo tanto, las mesas fueron cerradas.

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En Estados Unidos, las críticas más fuertes surgieron desde Houston, Washington, y Miami, donde algunos usuarios incluso insinuaron posibles intenciones políticas detrás de las demoras en el proceso de votación.

Lo cierto es que los colombianos aprovecharon que en el país norteamericano se conmemora el Memorial Day o Día de los Caídos, un día feriado que se cumple el último lunes de mayo para honrar a las mujeres y los hombres muertos durante el servicio militar.

Tal conmemoración hizo que los colombianos salieran en multitud a las urnas, tal vez aprovechando un descanso de sus labores o simplemente respondiendo al inicio de la jornada electoral en el exterior.