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Colombianos en el exterior denuncian que se quedaron sin votar en el primer día de elecciones por largas filas y retrasos

El comienzo de las elecciones presidenciales en el exterior coincidió con un día festivo en Estados Unidos y Londres. En esos lugares, varios colombianos reportaron largas esperas, lentitud en el proceso y cuestionaron la logística dispuesta por las autoridades electorales. Esto respondieron.

  • Largas filas de colombianos esperando votar en Miami. Foto: @ManuelaUruena
    Largas filas de colombianos esperando votar en Miami. Foto: @ManuelaUruena
  • Colombianos denuncian ausencia de formularios en algunas mesas de Washington. Foto: @mdpv1
    Colombianos denuncian ausencia de formularios en algunas mesas de Washington. Foto: @mdpv1
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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La apertura de las votaciones presidenciales para los colombianos en el exterior comenzó este lunes 25 de mayo entre reclamos y denuncias de ciudadanos que reportaron fallas en distintos consulados y puestos de votación fuera del país. Las quejas más frecuentes apuntaron a extensas filas, lentitud en las mesas y personas que no alcanzaron a sufragar antes del cierre de la jornada de este lunes.

Los reportes llegaron principalmente desde ciudades de Estados Unidos como Miami, y de Londres, donde usuarios compartieron fotografías y mensajes en redes sociales describiendo lo que consideraron una logística insuficiente frente al alto número de votantes.

A través de esas imágenes, varios ciudadanos manifestaron su descontento por no poder haber ejercido su derecho al voto pese a hacer la fila desde tempranas horas, pues debido a la alta afluencia de personas, no todos alcanzaron a ser atendidos antes de las 4:00 p. m. y, por lo tanto, las mesas fueron cerradas.

Lea también | Pilas: este lunes 25 de mayo comienzan las votaciones presidenciales en el exterior, ¿cómo consultar su puesto de votación?

En Estados Unidos, las críticas más fuertes surgieron desde Houston, Washington, y Miami, donde algunos usuarios incluso insinuaron posibles intenciones políticas detrás de las demoras en el proceso de votación.

Lo cierto es que los colombianos aprovecharon que en el país norteamericano se conmemora el Memorial Day o Día de los Caídos, un día feriado que se cumple el último lunes de mayo para honrar a las mujeres y los hombres muertos durante el servicio militar.

Tal conmemoración hizo que los colombianos salieran en multitud a las urnas, tal vez aprovechando un descanso de sus labores o simplemente respondiendo al inicio de la jornada electoral en el exterior.

Sin embargo, una vez marcadas las 4:00 p.m., comenzó el malestar de quienes esperaron en la fila. En las denuncias realizadas a través de las redes sociales, manifestaban que en Miami había pocas mesas de votación, además de un sistema lento.

La denuncia se extendió a Washington, donde no solo colombianos denunciaron lentitud y falta de disposición de mesas, sino que indicaron ausencia de algunos formularios, lo que impidió que la jornada avanzara.

Colombianos denuncian ausencia de formularios en algunas mesas de Washington. Foto: @mdpv1
Colombianos denuncian ausencia de formularios en algunas mesas de Washington. Foto: @mdpv1

Lejos del país norteamericano, en Londres, Inglaterra, también hubo quejas de varios colombianos que se quedaron sin ejercer su derecho al voto este primer día. Como en Estados Unidos, esta fecha coincide con un día especial en Europa, pues se celebra el feriado de primavera y es día festivo.

Respecto a estas denuncias, la Registraduría ha recalcado que, al igual que en Colombia, el horario establecido por ley para votar es desde las 8:00 a. m hasta las 4:00 p. m. y detalló que la instalación de mesas corresponde a la Cancillería, de la cual hasta el momento de escribir esta nota no hay respuesta.

En cuanto al caso de Londres, la embajadora Laura Sarabia respondió los señalamientos del excandidato presidencial y exministro Mauricio Cárdenas sobre presuntos impedimentos a los colombianos en ese país para votar.

“Hoy en Londres votaron 1.783 colombianos. El Consulado estuvo abierto desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., con las mesas habilitadas por la Registraduría, y seguro usted no lo sabe, pero en el exterior estaremos toda la semana garantizando el derecho al voto de nuestros ciudadanos”, respondió la funcionaria.

Por otro lado, cabe resaltar que aunque varios colombianos en Estados Unidos e Inglaterra salieron este lunes, 25 de mayo, aprovechando los festivos, la jornada de votación en el exterior dura una semana, desde el lunes a las 8:00 a. m. hasta el sábado a las 4:00 p. m., e inclusive en algunos países los puestos de votación van hasta el domingo, 31 de mayo.

La jornada electoral para colombianos en el exterior se desarrolla en medio de un crecimiento significativo del censo electoral. Según cifras oficiales, el número de ciudadanos habilitados para votar fuera del país aumentó 45 % frente a las elecciones presidenciales de 2022.

Solo en Estados Unidos hay 454.262 colombianos aptos para sufragar, la mayor concentración de votantes en el exterior. Pese a ello, para los días previos a la jornada principal del 31 de mayo, la Registraduría habilitó 1.489 mesas de votación en el mundo, una cifra inferior a las 2.181 mesas que estarán disponibles el día central de las elecciones. En Inglaterra hay 35 mesas para 23.331 votantes.

Siga leyendo: Arrancaron las votaciones para colombianos en el exterior

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