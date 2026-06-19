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Uber, Didi y Cabify tienen descuentos para ir a votar en esta segunda vuelta: así puede activarlos

Varias aplicaciones de transporte dispondrán de descuentos para movilizarse en la jornada democrática del 21 de junio, y una de ellas tendrá hasta un mecanismo para reportar incidencias electorales.

  • Las aplicaciones de transporte dispondrán de beneficios durante la jornada electoral. Foto: Julio César Herrera Echeverri.
    Las aplicaciones de transporte dispondrán de beneficios durante la jornada electoral. Foto: Julio César Herrera Echeverri.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 27 minutos
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Las aplicaciones de transporte se han unido a la jornada electoral del 21 de junio donde los colombianos saldrán a las urnas a elegir al próximo presidente entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Las plataformas han dispuesto de algunos beneficios.

En esta segunda vuelta presidencial se esperan más de 41 millones de colombianos dirigiéndose a sus puestos de votación, por lo que algunos optarán por usar el transporte público mientras que otros elegirán plataformas como Uber, Cabify y Didi que anunciaron las promociones para esta jornada.

Lea también: El fallido veto a Uber y Didi y otras movidas del Gobierno Petro de cara a elecciones

En el caso de Uber, la aplicación dispondrá de descuentos promocionales válidos para dos trayectos (ida y regreso) desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. y se puede activar con el código promocional COLELIGE26.

Para activarlo, los usuarios deben ingresar a la aplicación, dirigirse a la sección de “Billetera” (o Wallet) y registrar el código antes de solicitar el servicio.

Además de la promoción, Uber cuenta con un mecanismo para reportar irregularidades electorales, pues integrará un botón dentro de la app para acceder a ‘Pilas con el Voto’, una herramienta de la Misión de Observación Electoral (MOE) que permite reportar anomalías durante la jornada. Con esta opción la información será remitida a las autoridades competentes.

Por el ladi de Didi, la plataforma dispone del código VOTACONDIDI que otorga un 30% de descuento en solicitudes de arrendamiento a través de Didi Express y Didi Pon tu Precio. Este beneficio estará vigente durante todo el domingo, desde las 12:01 a.m. hasta las 11:59 p.m.

Quien desee activarlo deberá ingresar a “Mi cuenta”, seleccionar “Cupones”, elegir “Insertar Promocode”, escribir el código y canjearlo antes de pedir el viaje. Estará disponible en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Ibagué, Cúcuta, Popayán y Villavicencio.

Otra aplicación que dispone de beneficios para el domingo, 21 de junio, es Cabify, quien con el código VOTANDOCONCABIFY otorgará un 50% de descuento en dos trayectos, con un tope máximo de $10.000 pesos por viaje. Su vigencia será desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Estará disponible en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla y hasta agotar 8.000 códigos que estarán disponibles. Para activarlos, los usuarios deben ir al menú principal de la app, entrar a la sección de “Códigos de descuento” e ingresar el código respectivo.

Los colombianos podrán salir a elegir al sucesor de Gustavo Petro en la presidencia desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., hora en la que se cierran las urnas y comenzará el preconteo en los diferentes puestos de votación. Con solo ir a las urnas no solo se ejerce el derecho al voto sino que también se obtienen beneficios en trámites oficiales como pasaporte, duplicado de cédulas y libreta militar, además del medio día de descanso remunerado para quienes laboran.

Siga leyendo: Horarios de ley seca en ciudades capitales para la segunda vuelta presidencial en Colombia, ¿a qué se expone si la incumple?

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