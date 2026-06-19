Horarios de ley seca en ciudades capitales para la segunda vuelta presidencial en Colombia, ¿a qué se expone si la incumple?

Los colombianos tienen una nueva cita con la democracia en la segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo este 21 de junio de 2026. En la contienda están dos candidatos de corrientes opuestas: Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda. Uno de ellos será el sucesor del presidente Gustavo Petro y asumirá importantes retos para el país en materia económica, social, diplomática y en otros asuntos de interés nacional. También deberá afrontar grandes desafíos relacionados con la seguridad y el orden público en el país, especialmente en zonas como el Cauca y el Catatumbo, donde hay una fuerte presencia de grupos armados ilegales.

Las mesas de votación abrirán a las 8:00 a. m. y funcionarán en jornada continua hasta las 4:00 p. m., cuando se cerrarán. Por ello, será de suma importancia cumplir con la ley seca, una medida que restringe la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales. Puede leer: A tres días de la segunda vuelta, 21 municipios de Antioquia están en riesgo extraordinario electoral ¿Cuáles son?

Horarios de la ley seca para la segunda vuelta presidencial

Los horarios de la ley seca aplican para todos los departamentos y municipios del territorio nacional, además de grandes ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla. Aunque es de carácter nacional, los alcaldes o gobernadores pueden ajustar los horarios dependiendo de las necesidades, pero sin eliminar la medida. Por lo tanto, la ley seca en Colombia iniciará a las 6:00 de la tarde del sábado 20 de junio hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio. Durante este tiempo está prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. Sin embargo, en Bogotá el horario es diferente, ya que iniciará desde las 12 de la medianoche del viernes 19 de junio y terminará el lunes 22 de junio de 2026 a las 12:00 m. “La ley seca para la segunda vuelta empezará el viernes a las 12 de la noche, no a las 6 de la tarde. Esto, luego de acordarlo con varios sectores comerciales de la ciudad”, expresó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Esta disposición busca garantizar que la jornada democrática se desarrolle de manera transparente, ordenada y sin alteraciones del orden público. En otras noticias: Así será el operativo de la Fuerza Pública para la segunda vuelta presidencial en Antioquia

Multas y sanciones a quien incumpla la ley seca

Quienes incumplan la medida podrán exponerse a multas de hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, cierre temporal del establecimiento, decomiso del licor y hasta sanciones administrativas e incluso consecuencias judiciales, según lo determinen las autoridades competentes. Para el balotaje de este domingo están habilitados 41.421.973 ciudadanos colombianos, de los cuales 40.007.312 se encuentran en el territorio nacional y 1.414.661 en el exterior. La cita es por la democracia y en cumplimiento de la misma. Siga leyendo: Representante Jennifer Pedraza apoyará a Iván Cepeda: “mi voto es una exigencia” Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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