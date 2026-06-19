Horarios de ley seca en ciudades capitales para la segunda vuelta presidencial en Colombia, ¿a qué se expone si la incumple?

Los colombianos tienen una nueva cita con la democracia en la segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo este 21 de junio de 2026. En la contienda están dos candidatos de corrientes opuestas: Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda.
Uno de ellos será el sucesor del presidente Gustavo Petro y asumirá importantes retos para el país en materia económica, social, diplomática y en otros asuntos de interés nacional. También deberá afrontar grandes desafíos relacionados con la seguridad y el orden público en el país, especialmente en zonas como el Cauca y el Catatumbo, donde hay una fuerte presencia de grupos armados ilegales.