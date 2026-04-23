Registraduría revela estrategia para elecciones transparentes: auditorías internacionales y participación de partidos

En medio de señalamientos por supuestos fraudes por parte del presidente Gustavo Petro hacia el sistema electoral y la Registraduría Nacional, la entidad definió la estrategia con la que busca blindar el proceso electoral de cara a la primera vuelta del 31 de mayo, donde se podría conocer de una vez por todas quién será el próximo presidente del país. Los detalles fueron entregados en una rueda de prensa por el registrador Hernán Penagos, quien presentó un plan integral de auditorías que incluye controles técnicos y acompañamiento de distintos actores para revisar cada etapa de la organización electoral.

La hoja de ruta contempla cuatro frentes principales: 1. Auditoría internacional. 2. Revisiones a los softwares y su código fuente con participación de partidos y organismos de control. 3. Simulacros operativos de los procesos electorales. 4. Pruebas técnicas de carga y estrés. Uno de los puntos centrales es la apertura del código fuente de los sistemas electorales durante dos semanas, un mecanismo que, según la entidad, busca permitir una revisión detallada sin comprometer la seguridad de las plataformas.

“La exposición del código fuente de los cuatro softwares que intervienen en las elecciones se tiene prevista durante dos semanas, tiempo suficiente para que los auditores de los partidos puedan auditarlo. Además, está garantizado el acceso al 100 % del código”, explicó Penagos.

En concreto, los programas de sorteo de jurados, preconteo y escrutinio estarán disponibles entre el 27 de abril y el 10 de mayo (14 días), mientras que el sistema de divulgación podrá ser revisado del 11 al 24 de mayo (otros 14 días). El 28 de mayo se realizará el congelamiento de los principales softwares para evitar modificaciones antes de la jornada electoral. Siga leyendo: Las veces que Iván Cepeda criticó a Rodolfo Hernández por no ir a debates El plan también incluye una serie de pruebas previas a la elección. El simulacro de preconteo se realizará el 16 de mayo, los de escrutinio los días 19 y 20 de mayo, y el de digitalización del formulario E-14 el 21 de mayo, todos con supervisión de los organismos de control.

La invitación de Hernán Penagos a Gustavo Petro para elecciones

El registrador también aseguró que el Gobierno tiene la posibilidad de participar en estas revisiones técnicas. Aún así, el presidente Gustavo Petro criticó la estrategia. “Nadie audita de manera experta el software electoral de los hermanos Bautista y, presumiblemente, se afirma que tienen tres disponibles para el uso, dependiendo. Eso no se llama transparencia electoral y no da garantías a la libertad del voto ciudadano. Solo con dos millones de testigos electorales podemos impedir un posible fraude”, señaló el mandatario en X en la mañana de este 23 de abril.

Frente a la petición de entregar el código fuente completo, la Registraduría insistió en la mañana en que su exposición controlada es la alternativa más segura. Según explicó Penagos, una entrega total podría facilitar la copia o manipulación de los sistemas, así como el diseño de ataques dirigidos a vulnerar su funcionamiento o evadir los mecanismos de seguridad. Conozca: “Estamos listos para debatir, ¿y usted?”: respuesta de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella a dardo de Iván Cepeda “Es muy importante entender que se trata de un completo plan general de auditorías y no simplemente de la exposición de un código fuente, pero que también contempla auditoria internacional especializada”, concluyó Penagos.

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