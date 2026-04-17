Las veces que Iván Cepeda criticó a Rodolfo Hernández por no ir a debates

En los últimos meses, la discusión sobre la inasistencia de Iván Cepeda Castro a debates presidenciales se ha vuelto recurrente en el escenario político colombiano. Su ausencia en varios espacios organizados por medios de comunicación y sectores académicos ha generado cuestionamientos desde distintos sectores, tanto políticos como mediáticos.
Uno de los episodios más recientes ocurrió tras un debate sobre energía organizado por Noticias Caracol, en el que el director del informativo, Juan Roberto Vargas, cuestionó en vivo la ausencia de algunos candidatos. “Asistir no es un favor [...] es un deber con la ciudadanía y con Colombia”, afirmó, al referirse a la importancia de estos espacios para contrastar propuestas.
Cepeda había sido invitado, pero informó que no participaría. La situación volvió a poner en el ojo público su postura frente a estos encuentros.
En contexto: “Asistir no es un favor, es un deber con Colombia”: regaño a Cepeda y De la Espriella por ausencia en debates