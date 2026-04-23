Paisas prepara gran fiesta para recibir a Motilones, en el estreno del técnico argentino Juan Manuel Nardini

Este viernes, desde las 3:00 p. m., en el coliseo Iván de Bedout, Paisas tiene lista una gran fiesta para recibir a Motilones por la séptima fecha de la Liga Profesional. Los antioqueños brindarán una experiencia para que los menores de 14 años puedan disfrutar su día y acompañen al equipo, por eso el ingreso para ellos es gratuita, además el juego tendrá como novedad la presencia del argentino Juan Manuel Nardini, de 39 años, quien es el nuevo entrenador de Paisas. Tras las dos derrotas en casa ante Toros del Valle, los estrategas Ricardo Pinzón y Luis Fernando Lopera presentaron la renuncia a sus cargos, según comunicó el club, y por ello se determinó el cambio de cuerpo técnico. Los dueños del equipo decidieron darle un viraje al manejo táctico y ahora Nardini es el encargado de orientar al grupo que espera sumar dos triunfos: viernes y sábado en la serie ante Motilones del Norte. Paisas está gestionando, además, la llegada de dos jugadores colombianos de buen nivel que ya han estado en la nómina, con el fin de reforzar el grupo que lucha por buscar el tricampeonato.

El duelo de este viernes está previsto para las 5:00 p. m., aunque dos horas antes habrá una programación especial con inflables, helados, show de mascotas, show de parkour, pintucaritas y otras sorpresas para que los menores celebren el Mes de los Niños como lo merecen. En lo deportivo, la necesidad de Paisas es ganar para recuperar posiciones en la tabla, ya que, tras las caídas ante Toros, bajó a la cuarta casilla con nueve puntos. Es superado por Sabios, que marcha tercero también con 9 unidades; mientras que los dos primeros lugares son para Toros del Valle, único invicto de la Liga con 12 puntos, seguido por Caimanes del Llano con diez. Sobre la filosofía de juego de Nardini, este medio conoció que sus equipos son reconocidos por la defensa agresiva y que, ofensivamente, busca siempre anotar puntos en transición y de manera organizada. Igualmente, promueve un gran juego colectivo, algo que Paisas viene aplicando desde la llegada de Daniel Seoane y que lo hizo brillar en los anteriores torneos tanto en la Liga Profesional como en torneos internacionales.

¿Quién es Juan Manuel Nardini, el nuevo técnico de Paisas?