Pilas con usar el celular en el puesto de votación: estas son las razones

La Registraduría y la Procuraduría recordaron el llamado a no hacer uso del celular ni de cámaras fotográficas o de video en el puesto de votación de las segunda vuelta presidencial. Especialmente, en los cubículos de votación.

La Registraduría recordó que la segunda vuelta presidencial es el 21 de junio, y que los puestos de votación estarán abiertos continuamente, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los colombianos elegirán entre las fórmulas de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo e Iván Cepeda y Aída Quilcué.

La restricción que explicaron las entidades tiene como finalidad e vitar la materialización de delitos electorales como la corrupción de sufragante y el tráfico de votos, contenidos en los artículos 390 y 390A del Código Penal colombiano.

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De manera excepcional, explicaron las entidades, podrán hacer uso de estos dispositivos los medios de comunicación debidamente identificados y los funcionarios del Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación y personerías).

Específicamente, aquellos que hayan sido designados para ejercer labores de vigilancia electoral el día de los comicios o que deban desempañar funciones propias de sus competencias.

También recordaron que el uso del celular por parte de los ciudadanos solo estará permitido para mostrar al jurado de votación la cédula de ciudadanía digital al momento de ejercer su derecho al voto.

Con respecto a la facultad de vigilar y observar el proceso democrático que tienen los testigos electorales debidamente acreditados y los observadores electorales autorizados, la Registraduría y la Procuraduría precisaron que a partir de las 4:00 p. m. estará permitido el uso de celulares y de cámaras fotográficas o de video.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación hacen un llamado a los ciudadanos y a los demás actores del proceso electoral para que acaten estas disposiciones, con el propósito de garantizar unas elecciones íntegras, transparentes y confiables”, dijeron en un comunicado.