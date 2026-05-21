¡Un buen parche! Conozca el teatro de Bello que hace obras en la oscuridad

Con un acto patafísico fue que, hace 17 años, el Teatro Galeón recibió su nombre. Para bautizar aquel pequeño teatro que nacía a solo unos cuantos kilómetros del Parque de Bello, lo que hizo el grupo fundador, integrado por seis personas y encabezado por Alexis Gómez Gómez, fue agarrar un libro y deslizar un dedo por las páginas hasta que, por azar –porque en el movimiento patafísico, que es francés y data de mediados del siglo XX, lo extraordinario y el juego son la regla–, se detuvieron en la palabra que pasaría a nombrar el teatro.
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La primera que apareció fue “Infinito”, aunque semanas después tuvieron que descartarla porque en Cali ya existía un colectivo con ese nombre. La segunda, y definitiva, fue “Galeón”, que cobró sentido de inmediato al pensar en el universo que escondía: uno de piratas que, de manera inevitable, habla de cofradía, de remar juntos hacia un mismo norte, y que dio inicio a una filosofía que aún conservan como, por ejemplo, tener un apodo pirata para cada uno de sus miembros.
Esa iniciativa que, como cuenta Viviana Salazar, gestora cultural del espacio, inició en una casa alargada donde solo cabían 30 personas, se ha expandido en estas casi dos décadas y hoy hace parte de la lista de los tres teatros más antiguos que hay en el municipio del norte del Valle de Aburrá.
A dos cuadras de la estación Bello del Metro está la fachada blanca, roja y negra que le avisa al visitante que encontró su destino. Desde 2020 está en esa casa de una sola planta el Teatro Galeón, sede propia de la corporación cultural. Antes de llegar allí, pasaron por dos lugares más, ambos en el mismo municipio: primero, la casa donde nació el proyecto y, cinco años después, una más grande, donde llegaron a recibir hasta a 100 personas.