Cepeda y Paloma no paran de crecer, y Abelardo se mantiene en encuesta Invamer, ¿qué pasó con Fajardo y Claudia?

Iván Cepeda sigue liderando la intención de voto de los colombianos, según señaló una nueva encuesta de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio. Le siguen Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, cuya diferencia está dentro del margen de error, y muy lejos Claudia López y Sergio Fajardo.
Ante la pregunta: Si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted? Los encuestados respondieron así: Iván Cepeda 44,3 %, Abelardo De La Espriella 21,5%, Paloma Valencia 19,8%, Claudia López 3,6% y Sergio Fajardo 2,5%.
Lea también: Los que le hablan al oído a Paloma Valencia: Álvaro Uribe y estrategas
Frente a la encuesta de febrero, Iván Cepeda y Paloma Valencia lideran el crecimiento en intención de voto. Cepeda pasó de 37,1% a 44,3%, mientras que Valencia casi duplicó su respaldo, al subir de 10% a 19,8%, siendo la que más crece. Por su parte, Abelardo de la Espriella también registra un aumento, pero leve, de 2,6% al pasar de 18,9% a 21,5%. Los demás candidatos perdieron varios puntos.
Tanto López como Fajardo cayeron varios puntos. La primera pasó de 11,7% a 3,6%, mientras Fajardo bajó de 6,6% a 2,5%. Perdieron más de la mitad de sus posibles votantes y, de sacar ese porcentaje, ni siquiera llegarían a la reposición de votos, que requiere el 4%.
Con estos resultados se reitera que Cepeda estaría en segunda vuelta, mientras el otro lugar sigue en disputa entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, cuyas campañas han protagonizado enfrentamientos en los últimos días.