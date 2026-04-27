Cepeda y Paloma no paran de crecer, y Abelardo se mantiene en encuesta Invamer, ¿qué pasó con Fajardo y Claudia?

Iván Cepeda sigue liderando la intención de voto de los colombianos, según señaló una nueva encuesta de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio. Le siguen Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, cuya diferencia está dentro del margen de error, y muy lejos Claudia López y Sergio Fajardo. Ante la pregunta: Si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted? Los encuestados respondieron así: Iván Cepeda 44,3 %, Abelardo De La Espriella 21,5%, Paloma Valencia 19,8%, Claudia López 3,6% y Sergio Fajardo 2,5%. Lea también: Los que le hablan al oído a Paloma Valencia: Álvaro Uribe y estrategas Frente a la encuesta de febrero, Iván Cepeda y Paloma Valencia lideran el crecimiento en intención de voto. Cepeda pasó de 37,1% a 44,3%, mientras que Valencia casi duplicó su respaldo, al subir de 10% a 19,8%, siendo la que más crece. Por su parte, Abelardo de la Espriella también registra un aumento, pero leve, de 2,6% al pasar de 18,9% a 21,5%. Los demás candidatos perdieron varios puntos. Tanto López como Fajardo cayeron varios puntos. La primera pasó de 11,7% a 3,6%, mientras Fajardo bajó de 6,6% a 2,5%. Perdieron más de la mitad de sus posibles votantes y, de sacar ese porcentaje, ni siquiera llegarían a la reposición de votos, que requiere el 4%. Con estos resultados se reitera que Cepeda estaría en segunda vuelta, mientras el otro lugar sigue en disputa entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, cuyas campañas han protagonizado enfrentamientos en los últimos días.

En los escenarios de segunda vuelta, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella registran un empate técnico, pero Valencia muestra mayor margen de crecimiento al captar apoyos de otros sectores y cerrar más la brecha frente a Iván Cepeda, lo que la deja mejor posicionada para un balotaje competitivo. Entre Cepeda y De la Espriella, el primero ganaría con 54,6% frente a 42,6%; sin embargo, Cepeda cede cerca de cinco puntos frente a mediciones previas, mientras el otro candidato los gana.

Si la segunda vuelta fuera entre Cepeda y Valencia, el candidato del Pacto Histórico se impondría, 51,2% contra 46,6%, pero con una caída más marcada, pierde más de 10 puntos frente a febrero, mientras Valencia suma más de 16, estrechando de forma significativa la diferencia.

Análisis de expertos

Para explicar los resultados, EL COLOMBIANO consultó a dos expertos. Primero, a Yann Basset, PhD en Ciencia Política y profesor de la Universidad del Rosario. “Pocas cosas nuevas, la última encuesta Invamer era de febrero, antes de las elecciones de marzo. No hay muchas cosas nuevas de la intención de voto. Nos confirma lo que ya sabíamos: que después de las legislativas y las consultas despegó la candidatura de Paloma Valencia, que ya está disputando la segunda vuelta con Abelardo de la Espriella”.

El experto agregó que “la victoria del Pacto Histórico en las elecciones legislativas conforta el estatuto de favorito de Iván Cepeda, pero a falta de una encuesta intermedia entre la de febrero y la de ahora es limitado lo que podemos decir al respecto”. A su vez, habló del escenario de segunda vuelta: “Se confirma que Paloma Valencia sería la candidata más competitiva frente a Iván Cepeda, con respecto a De la Espriella, y eso juega a su favor en la encuesta”. Basset destacó que lo “más interesante” de la encuesta, que “es más grande que las otras e interroga sobre muchas cosas” es “el clima general y lo que pasa con Gustavo Petro que es un protagonista fuerte de la campaña, para bien o para mal”. También dijo que la popularidad de Petro “baja un poco” pero “se mantiene relativamente elevada para un presidente en fin de mandato, con cerca de un 50 %, que impulsa a Cepeda de algún modo, pero sobre un trasfondo más preocupante”. Este es que “los colombianos son pesimistas sobre el porvenir del país y están conscientes de muchos problemas que lo amenazan a nivel de seguridad, aunque confían en la capacidad de las fuerzas armadas para resolver el problema a mediano plazo”. Lea también: “Que amañe el debate todo lo que quiera”: Paloma Valencia respondió a condiciones de Cepeda Los colombianos son conscientes, además, de “los problemas de la situación económica y fiscal, y lo interesante es que esta favorabilidad del presidente Petro no significa que los colombianos le compran todas sus peleas (...) también llegan a un nivel máximo de popularidad las instituciones con las que Petro mantuvo peleas como la Registraduría, la junta del Banco de la República, entre otras”.

Alrededor del 70% de la encuesta se hizo en estratos 1 al 3. (22,7 % en el 1, 28,7 % en el 2 y 18,5 % en el 3). El experto explicó si eso tiene incidencia en los resultados de la encuesta y por qué hay pocos encuestados de estratos altos: “Es la proporción del peso de la estratificación de la población en el país. Sobre todo, si tomamos en cuenta el mundo rural. Solo en Bogotá, lo esencial de la población bogotana vive en estratos 2 y 3. Y en la capital es donde probablemente hay más gente de los estratos altos; si añadimos las ciudades secundarias, los pueblos y el mundo rural, los estratos 4, 5 y 6 son minoritarios. Esta ponderación es normal”. Y agregó: “Recordemos que los estratos no reflejan exactamente el nivel de ingreso, la pobreza o la riqueza, sino temas de la calidad del entorno como el acceso a servicios. Entonces concierne al entorno urbano, sobre todo, pero en el ámbito rural casi toda la población se clasifica en estratos bajos”. Luego, Daniel Yepes Naranjo, politólogo experto en Comunicación Política, es evidente que “va a haber segunda vuelta”. Con respecto a las tendencias de crecimiento, “la mayor la tiene Paloma, pero no quiere decir que Cepeda no tiene tendencia al alza”. Agregó que “a un mes de las elecciones, si todo sigue así, Paloma se pasará a Abelardo. Ella sigue sumando apoyos mientras él los rechaza. Eso va a marcar la diferencia, porque el que pase a segunda de los dos lo hará por muy poco”. A su vez, dijo que “se nota el recorte que Paloma le hace a Cepeda en segunda. No quiere decir que él no siga apareciendo victorioso, pero la tendencia de crecimiento no necesariamente se va a parar si pasa a segunda”. Con respecto a los estratos, Yepes Naranjo explicó que las encuestadoras “distribuyen la participación real de los estratos en la muestra. Aquí estrato 4, 5 y 6 hay mucho menos que 1, 2 y 3, entonces estas toman un porcentaje según la representación de los estratos en Colombia y eso lo aplican a la muestra”.

Ficha técnica

EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA: INVAMER S.A.S.PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: Noticias Caracol y Blu radio. FUENTE DE FINANCIACIÓN: Noticias Caracol y Blu radio. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: conocer la percepción del universo representado según el contenido de este informe y las preguntas textuales que hacen parte del mismo. UNIVERSO REPRESENTADO: hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y de todas las regiones de Colombia a las que se refiere el artículo 45 de la ley 2056 de 2020.TEMAS CONCRETOS A LOS QUE SE REFIERE: intención de voto en las próximas elecciones de Presidente de Colombia, estado de ánimo, aprobación del Presidente, imagen de instituciones de Colombia, principal problema por resolver en el país, aceptación respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento. PERSONAS E INSTITUCIONES POR QUIEN SE INDAGÓ: Personas: Sergio Fajardo Valderrama, Juan Manuel Galán, Claudia López, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Mauricio Lizcano, Maurice Armitage, Enrique Peñalosa, Miguel Uribe Londoño, Daniel Palacios, Felipe Córdoba, Paloma Valencia, Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, Juan Carlos Pinzón, Germán Vargas Lleras, Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero, Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo, Luis Carlos Reyes, Juan Fernando Cristo, Santiago Botero, Clara López, Sondra Macollins, Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez, Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres Moreno, Martha Viviana Bernal, Daniel Quintero Calle, Gustavo Petro, Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana Arango, Ernesto Samper Pizano, Juan Manuel Santos, César Gaviria Trujillo, Iván Duque Márquez, La presidenta Interina de Venezuela Delcy Rodríguez, El Presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, El Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, El Presidente de El Salvador Nayib Bukele, El presidente de Argentina Javier Milei. Instituciones: La Iglesia Católica, El Congreso, La Fiscalía General, Las Fuerzas Militares, La Policía, Los Sindicatos, Los empresarios, Los medios de comunicación, La Corte Constitucional, La Junta Directiva del Banco de la República, La Procuraduría General, La Contraloría General, El sistema judicial colombiano, Los Partidos Políticos, La Corte Suprema de Justicia, La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), El ELN, Las redes sociales, La Registraduría Nacional del Estado Civil. ESPACIO GEOGRÁFICO Y FECHA DE REALIZACIÓN: esta encuesta fue realizada en todas las regiones de Colombia a las que se refiere el artículo 45 de la ley 2056 de 2020, entre el 11 y el 22 de febrero de 2026.TIPO DE ESTUDIO CON ARREGLO A LAS CATEGORÍAS: “encuesta o encuesta por muestreo probabilístico” según las descripciones del artículo 3 de la ley 2494 de 2025. MARGEN DE ERROR DE DISEÑO Y NIVEL DE CONFIANZA: el margen de error de diseño es de 1,93% con un nivel de confianza de 95%. El margen de error de cada indicador se encuentra en el transcurso del informe y en el anexo que se envía al CNE. MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: encuestas personales en el hogar del encuestado. NOMBRE DE LOS PROFESIONALES EN ESTADÍSTICA: en Invamer, el estudio fue desarrollado por un equipo multidisciplinario de diversos procesos que hacen parte de una encuesta, dentro del cual se encuentran los profesionales del área de estadística William Alexander Aguirre Antolinez y Santiago Poveda Grajales, quienes aportaron su experiencia técnica y rigurosidad metodológica al proceso. CONTRAPRESTACIÓN POR RESPONDER LA ENCUESTA: no hubo contraprestación a ninguno de los encuestados por responder la encuesta. MÉTODO DE VALIDACIÓN: se revisó el 100% de las encuestas realizadas y se supervisó el 10% de las mismas. SUBCONTRATACIÓN: no aplica. En Invamer todos los colaboradores son contratados directamente y con empleo formal. NÚMERO DE ENCUESTADORES: en el estudio participaron 111 encuestadores. TIPO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA: Se realizó un muestreo probabilístico por etapas con un tamaño de muestra de 3.800 encuestas en 147 municipios (24 capitales y 123 no capitales), dentro de los cuales se incluyeron los municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños según la descripción que se encuentra en el artículo 3 de la ley 2494 de 2025. Bloque de preguntas y respuestas: