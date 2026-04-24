x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“Que amañe el debate todo lo que quiera”: Paloma Valencia respondió a condiciones de Cepeda

La polarización crece y los debates todavía no se dan. Figuras de centro como Sergio Fajardo y Claudia López recriminan que no se les quiera incluir en la discusión.

  • Sus declaraciones se dan luego de que Cepeda dijera que no se va “a someter a cualquier clase de condiciones” en los debates. Foto: Colprensa.
    Sus declaraciones se dan luego de que Cepeda dijera que no se va “a someter a cualquier clase de condiciones” en los debates. Foto: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Faltan pocas semanas para la primera vuelta presidencial y hasta el momento todavía no ha habido un debate en condiciones con los punteros de las encuestas: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Tras semanas de intercambios indirectos, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, respondió de manera contundente a las condiciones impuestas por su principal contendor del petrismo, Iván Cepeda, para asistir a un debate público.

El candidato de la izquierda ya había dicho que aceptaba ir a debates, pero con el paso de los días ha matizado su posición, exigiendo ciertas condiciones de “juego limpio”.

Desde Cartagena, la senadora del Centro Democrático aseguró estar lista para la confrontación de ideas, restando importancia a las formas exigidas por el senador del Pacto Histórico.

“Que amañe el debate todo lo que quiera, se lo acepto incluso amañado”, afirmó la candidata, quien además lanzó un dardo directo a la gestión de su oponente: “El país tiene que ver que Cepeda no es el presidente Gustavo Petro; Cepeda es el responsable de toda la violencia que estamos viviendo porque fue él quien creó la Paz Total. Debatamos ya. El país está mirando”.

¿Qué ha dicho Cepeda?

Estas declaraciones de Valencia llegan apenas 24 horas después de que Iván Cepeda, desde la Plaza de Bolívar de Pereira, fijara una postura tajante sobre los encuentros televisados.

“He dicho que reto al debate a los candidatos de la extrema derecha, pero que se olviden, no me voy a someter a cualquier clase de condiciones. Y mucho menos me prestaré al intento de someter la dignidad del Pacto Histórico a la cultura del espectáculo. No soy de los que se venden por un micrófono, una cámara o una portada de revista; lo mío no es caerle bien al poder”, aseguró el candidato del petrismo.

En varias ocasiones, el candidato de la izquierda ha sido enfático en que solo aceptará debatir bajo garantías de igualdad y en escenarios donde se aborden temas estructurales, más allá de la ‘Paz Total’, la política bandera del actual Gobierno, de la cual fue arquitecto y que hoy enfrenta duros cuestionamientos; tanto así que críticos la califican como una política “fallida”.

Ya había marcado también directamente con quiénes quiere debatir: candidatos de “extrema derecha”. Es decir, el abogado Abelardo de la Espriella y la congresista Paloma Valencia, dejando por fuera de su radar a los aspirantes de la coalición de centro.

Sobre esto, el candidato de centro Sergio Fajardo ya le había presentado su respuesta a Cepeda, en la que afirmó que “Colombia no necesita silencios cómodos, necesita debate de frente. Celebro que por fin convoque al debate público. ¿Ese llamado también incluye a quienes no somos la continuidad de la polarización Petro–Uribe?”.

Por otro lado, Claudia López esta semana anunció que solicitará formalmente la realización de tres debates televisados de una hora para garantizar la profundidad temática de todos los candidatos.

Lea también: Procurador vuelve a criticar a Petro: “Se la pasa todo el día haciendo política”

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos