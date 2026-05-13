Iván Cepeda ya no es el candidato más buscado en Google, ahora es De la Espriella, ¿por qué?

Desde encuestas hasta sondeos, hay varios mecanismos que permiten hacerse una idea sobre cómo están las fichas en el terreno electoral. Ningún mecanismo es 100% confiable, pero dan datos sobre tendencias. En el ámbito digital, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lideraba en un punto: las búsquedas de Google.
Este miércoles 13 de mayo, tras 90 días ocupando el primer puesto de las tendencias del buscador, el político fue destronado por el candidato de derecha Abelardo de La Espriella.
Los picos de Cepeda, es decir, los días en los que más usuarios de internet buscaron su nombre, se ubicaron en las épocas electorales recientes: las legislativas y las consultas interpartidistas.